【2026年度 最新補助金トレンドを網羅】「2026年重要補助金セミナー」を3月16日より開催。
認定経営革新等支援機関の株式会社YKフューチャーコンサルティングは、2026年度の補助金活用を検討している経営者・事業主様を対象に、「2026年重要補助金セミナー」を2026年3月16日（月）より開催いたします。
本セミナーでは、今後の経営戦略において鍵となる最新の補助金動向を徹底解説します。また、現在公募中あるいは募集間近の「事業承継・M&A補助金」「小規模事業者持続化補助金」「大規模成長投資補助金」に特化したセミナーも同時期に開催。企業のフェーズや課題に合わせた最適な支援策の活用をサポートします。
2026年度の経営を左右する「重要補助金」の最新動向を公開
2026年度に向け、補助金制度は大きな転換期を迎えています。本セミナーでは、これからの経営において活用すべき主要な補助金の最新情報を、専門的な視点からわかりやすく解説します。「どの補助金が自社に合っているのか」「採択率を高めるためのポイントは何か」といった疑問にお答えし、次年度の事業計画立案を強力にバックアップします。
【メインセミナー概要】
■2026年度重要補助金一覧 一挙解説セミナー
開催期間：
- 2026年3月16日（月）11:00-12:00 / 15:00-16:00
- 2026年3月18日（水）11:00-12:00 / 15:00-16:00
- 2026年3月24日（火）11:00-12:00 / 15:00-16:00
- 2026年3月25日（水）11:00-12:00 / 15:00-16:00
▼詳細・お申し込みはこちらから ：
https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_juuyou2026_mar_26_measure(https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_juuyou2026_mar_26_measure)
課題別に選べる3つの専門セミナーも同時期開催
メインセミナーに加え、特定の経営課題に特化した3つのセミナーを並行して実施いたします。
1. 事業承継・M&A補助金セミナー
事業承継を契機とした経営革新や、M&Aによる事業再編を検討されている方向け。
開催期間：
- 2026年3月9日（月）10:00-11:00 / 14:00-15:00
- 2026年3月11日（水）10:00-11:00 / 14:00-15:00
- 2026年3月13日（金）10:00-11:00 / 14:00-15:00
▼詳細・お申し込みはこちらから ：
https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_shokei_mar_26(https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_shokei_mar_26)
2. 小規模事業者持続化補助金セミナー
販路開拓や生産性向上に取り組む小規模事業者の皆様へ、採択に向けたノウハウを伝授します。
開催期間：
- 2026年3月19日（金）10:00-11:00 / 14:00-15:00
- 2026年3月23日（月）10:00-11:00 / 14:00-15:00
- 2026年3月24日（火）10:00-11:00 / 14:00-15:00
- 2026年3月25日（水）10:00-11:00 / 14:00-15:00
▼詳細・お申し込みはこちらから ：
https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_shokibo-jizokuka_mar2_26_measure(https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_shokibo-jizokuka_mar2_26_measure)
3. 中堅・中小企業大規模成長投資補助金セミナー
足元の生産性向上にとどまらず、大規模な設備投資による成長を目指す企業を支援。
開催期間：
- 2026年3月11日（水）11:00-12:00 / 15:00-16:00
- 2026年3月13日（金）11:00-12:00 / 15:00-16:00
- 2026年3月17日（火）11:00-12:00 / 15:00-16:00
- 2026年3月19日（木）11:00-12:00 / 15:00-16:00
▼詳細・お申し込みはこちらから ：
https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_daikibo_mar_26(https://23820170.hs-sites-na2.com/seminar_daikibo_mar_26)
補助金情報の「旬」を逃さない。無料配信サービス「UPDATE便」
「セミナーの日程が合わない」「まずは情報収集から始めたい」という経営者の皆様に向けて、最新の補助金情報を毎週定期的にお届けする「UPDATE便」の登録をご案内しています。複雑な制度変更や公募開始のタイミングを、いち早く、わかりやすくお届けします。
▼UPDATE便 登録フォーム
接点を持つための第一歩として、ぜひご活用ください。
https://ykfc.tokyo/method/hojokin-update-form/(https://ykfc.tokyo/method/hojokin-update-form/)
YKFCについて
当社は、中小企業向けに新規事業・新商品・新サービス企画を通じた経営改善支援を提供する東京都の中小企業診断士事務所（コンサルティングファーム）です。国が認定する「経営革新等支援機関（認定支援機関）」として、公的機関が認める高い専門性を武器に、圧倒的な採択実績に裏打ちされた「勝てる申請支援」を実践しています。中小企業が活用可能な主な補助金制度において経済産業省系の補助金を中心に累計700件の採択実績、獲得総額55億円以上の支援実績があり、採択率90%超は国内でトップクラスの水準となっております。
会社概要
・会社名：株式会社YKフューチャーコンサルティング
・本社住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609
・代表者：河村 裕司（中小企業診断士、認定経営革新等支援機関）
・設立：2021年8月
・資本金：20,000,000円
・URL：https://ykfc.tokyo/
・事業内容：補助金申請支援、事業再生・経営改善、新規事業・新商品・新サービス企画
・お問い合わせ先：info@ykfc.tokyo