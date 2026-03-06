【Sharely/ギフティ共催】株主優待電子化の実務ノウハウを提供するウェビナー「コスト/手間の削減と、株主のファン化による長期保有促進を両立する株主優待電子化の基礎」を3/12(木)に開催

エキサイトホールディングス株式会社

Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一、東証スタンダード市場：証券コード5571）は株式会社ギフティと、3月12日(木)17時より、ウェビナー「コスト/手間の削減と、株主のファン化による長期保有促進を両立する株主優待電子化の基礎」を共催します。

本イベントでは株主優待電子化による配送コストの削減や問い合わせ対応の効率化といった解決策の解説、自社オリジナル優待の拡充やオリジナルポイントプログラムの構築による株主のファン化、長期保有促進のための方法論に加え、先進的な発行各社が取り組んだ最新の事例から実務的なノウハウのご提供を目指します。

公式サイト：https://lp.sharely.app/webinar20260312

■ウェビナー「コスト/手間の削減と、株主のファン化による長期保有促進を両立する株主優待電子化の基礎」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1086_1_36d703d98459c5b17aec1204f5b8df52.jpg?v=202603070551 ]

■Sharelyについて

株主総会の開催・運営も行っている総合支援サービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されています。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

Sharely公式サイト：https://sharely.app/

■Sharely株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR/決算説明会支援事業、株主優待支援事業、取締役会支援事業、その他DX支援事業、前記に付随する関連事業

URL ：https://sharely.app/

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt