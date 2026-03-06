桜色と甘酸が咲く、2025BY。「唎酒 Rishu」2商品を3月18日新発売

株式会社八海山

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループ（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：南雲真仁）は、Hakkaisan 挑戦ブランド「唎酒 Rishu（りしゅ）」より、「立葵（タチアオイ） 2025BY」「山桜（ヤマザクラ）2025BY」の2 商品を2026 年3 月18 日（水）に発売いたします。

それぞれ異なる個性をもつ2 つの2025BY。「唎酒 Rishu」は、味わいを感じ、違いを楽しむ時間を通して、日本酒の新たな可能性をひらいてまいります。

唎酒 Rishu 立葵（タチアオイ） 2025BY

やわらかなロゼピンクが目を引く一本。

朝露に濡れた可憐な野いちごを思わせる、みずみずしく印象的な香りが広がります。

のびやかな果実味を伴う甘酸っぱさと、ほのかなビター感を残す余韻が調和し、華やぎのあるひとときを演出します。飲み方の提案として、ワイングラスに氷をひとつ浮かべて楽しむスタイルもお

すすめです。ほどよく温度が下がることで甘酸の輪郭が引き締まり、より軽やかで爽快な表情が引き立ちます。

【商品概要】

品 目 ：清酒

原 材 料 名 ：米(国産)、米こうじ（国産米）

内 容 量 ：720ml

ア ル コ ー ル 分：14.5 度

希 望 小 売 価 格：3,300 円（税込）

発 売 日 ：2026 年3 月18 日

保 存 方 法 ：要冷蔵

先行して2026 年3 月7 日（土）・8 日（日）に開催される「にいがた酒の陣」にて、「立葵」のお披露目を予定しております。

唎酒 Rishu 山桜（ヤマザクラ） 2025BY

古代米がもたらした可愛らしい桜色。

その中で可憐に舞うあわが、心躍る味わいを咲かせます。

桑の実やカシスを思わせる深みのある香りから、さわやかな柑橘へと移ろう表情。

色彩と香りが重なり合い、余韻まで華やかに広がります。

華やかなロゼカラーと繊細な発泡感が特長の「瓶内二次発酵酒」です。これからの季節、人が集うパーティーシーンにもおすすめの一本です。

【商品概要】

品 目 ：清酒 発泡性

原 材 料 名 ：米(国産)、米こうじ（国産米）

内 容 量 ：720ml

ア ル コ ー ル 分 ：13 度

希 望 小 売 価 格 ：6,600 円（税込）

発 売 日 ：2026 年3 月18 日

保 存 方 法 ：要冷蔵

唎酒Rishuについて

2022年に創業100周年を迎えたHakkaisanは、次の100年に向けた新たな挑戦として、「食に寄り添い、心はなやぐ」をテーマに「八海山」の名を冠さない新ブランド「唎酒 Rishu」を立ち上げました。本ブランドでは毎年異なる酒質を設定し、清酒製造の責任者である杜氏を中心に、Hakkaisanが長年培ってきたものづくりの精神や技術を継承しながら、「八海山」とは異なる表現に挑戦しています。ブランド名「唎酒 Rishu」は、“利き酒” に由来し、その年ごとの味わいを楽しんでいただきたいという思いを込めています。「八海山」で大切にしてきた“上質さ” や“食中酒” という軸はそのままに、「唎酒」を通じて新しい世界を広げ、お客様に心はなやぐひとときをお届けします。

― それぞれの酒質をイメージした魚沼に自生する花をラベルデザインに ―

質や味わいのイメージを視覚でも楽しんでいただけるよう、唎酒の製造地である新潟県・魚沼に咲く花をラベルデザインとして用いています。美しい色や形、蕾から枯れるまでの造形の変化も含めて、唎酒の酒質を表現していますので、ラベルからも味わいを想像しながらお楽しみいただけます。

唎酒 webサイト : https://www.rishu.jp/

Hakkaisan について

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループは、豪雪地・新潟県魚沼地方に1922 年創業。「淡麗でバランスの取れた高品質な酒づくり」を理念とし、日本酒「八海山」で培った技術と志をもとに、焼酎・梅酒・クラフトビール「ライディーンビール」・ウイスキー・ジン・麹甘酒・発酵食品・化粧品など幅広く展開。「米と麹と発酵。そして、水。」をテーマに、発酵と創造の力で心の豊かさを育む「発酵創造企業」です。また2021年米NY の酒蔵「ブルックリンクラ」と業務資本提携し、現地の蔵人と現地の素材を活かしたSAKEづくりを開始。「SAKE を世界飲料に」を目標にグローバルに取り組んでいます。

本 社 所 在 地：新潟県南魚沼市長森1051番地

ホームページ ：https://www.hakkaisan.co.jp/

