2026年度、FILAのブランドアンバサダーにFANTASTICSが就任！

IFJ株式会社

イタリア発祥のスポーツライフスタイルブランド「FILA（フィラ）」は、圧倒的なパフォーマンス力を誇るLDH JAPAN所属のダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS（ファンタスティックス）」を、2026年度のブランドアンバサダーとして迎えることを発表いたします。

今回お披露目となるビジュアルでは、FILAの黄金期とも言える90年代ストリートカルチャーを現代解釈でアップデート。FANTASTICSのメンバーが、エッジの効いたレトロな装いを完璧に着こなします。

2018年よりダンスマーケットへ深く根ざしてきたFILAと、洗練されたパフォーマンスでファンを魅了し続けるFANTASTICS。両者のアイデンティティが共鳴し、ダンスシーンをさらなる高みへと押し上げる取り組みを目指します。

また、26SSシーズンの撮影現場に密着したビハインドムービーを同時公開。 完成されたクールなビジュアルの裏側で、メンバーが見せる真剣な眼差しや、時折こぼれる自然な笑顔、息の合った掛け合い等、ここでしか見られない「制作の瞬間」を凝縮した、ファン垂涎の映像となっています。

動画URL( FILA公式Youtube)：https://youtu.be/yVumuexHT3c(https://youtu.be/yVumuexHT3c)

3月末には、ノベルティキャンペーン第一弾を実施予定です。

■ LDH "Perfect Year" を彩る、待望のローンチスケジュール

2026年、LDHが掲げる「Perfect Year」を盛り上げるプロジェクトの一つとして、3月中旬より 「FILA 2026 SPRING」 ビジュアルを順次ローンチいたします。

さらに、ブランドアンバサダー就任を記念し、限定キャンペーンの開催も決定！ファンの皆様へ感謝を込めた企画を予定しています。

FANTASTICS（ファンタスティックス）について：

スタイリッシュで繊細なダンスと遊び心を大切にしたパフォーマンスで観客を魅了し続けているダンス＆ボーカルグループ。

グループ3度目となる単独アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 "SUNFLOWER"」を5月から全国7都市にて12公演開催。

各個人としてもグループとしても着々と活動の場を広げ、 映画やドラマ・舞台で主演を務めるメンバーや情報番組にレギュラー出演するメンバー、モデル活動をするメンバーがいるなどマルチな才能を開花させてきており、更なる成長を目指す。

■ FILA（フィラ）について：

過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。

1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは、斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けます。

Online site：https://www.fila.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/fila_japan_official/

LINE: https://page.line.me/ise9328z?openQrModal=true