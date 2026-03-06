RecCloud AI文字起こし機能を毎日2回無料で提供開始

Wangxu Technology Co., Ltd.

20分以下の音声・動画ファイルを手軽に最先端AIで無料テキスト化

2026年3月2日より、RecCloudのAI文字起こし機能がさらに使いやすくなりました。登録ユーザーは20分以下の音声・動画ファイルを毎日2回まで無料で文字起こしできるようになります。ビジネス会議の議事録作成から動画コンテンツの字幕生成まで、多様なニーズに応えるAI音声認識ツールとして進化を続けています。

RecCloud AI

■ 毎日2回の無料利用が可能に

2026年3月2日から、RecCloud AI文字起こし機能は大きな利便性向上を実現しました。20分以下のメディアファイルであれば、登録ユーザーは誰でも毎日2回まで無料で利用できるようになりました。

■ 誰でも簡単！3ステップでAI文字起こし

RecCloudのAI文字起こしツールは専門的なスキルを必要とせず、誰でも簡単に利用できます：

1. ファイルのアップロード：RecCloud AI文字起こしオンラインツールにアクセスし、音声・動画ファイルをドラッグ＆ドロップ（YouTubeリンクも直接入力可能）

2. 設定の選択：話者識別の有無と希望する要約スタイルを選択（6種類のテンプレートから選べます）

3. AI処理の完了待機：アップロード後、AIが自動的に文字起こしを実行。数分で結果が表示されます

ファイルのアップロード以外、リアルタイムで録音しての文字起こしやYouTube・Instagram・Facebook動画のURLを貼り付けての文字起こしにも対応します。

RecCloud AI

■ 進化したAI文字起こし機能の特徴

今回の無料提供拡大に伴い、RecCloudのAI文字起こし機能は以下の点でユーザーニーズに応えます：

1. 高精度な音声認識

- 複数人の会話でも最大15名までの話者を自動識別- 発言者ごとに明確に区分された書き起こしテキスト生成- ビジネス会議やインタビュー記録に最適

2. 目的に合わせた6種類の要約テンプレート

- 詳細：全文書き起こし＋重要ポイントハイライト- 簡潔：核心部分のみの要点まとめ- 会議録：決定事項とアクションアイテム整理- 製品説明：特徴・機能の体系的整理- ビジネス：市場分析データの整理- スピーチ：キーメッセージの抽出

3. 対応フォーマットの幅広さ

- 動画形式：MP4、MOV、M4V、MKV、WebM- 音声形式：MP3、M4A、FLAC、WAV- 最大処理時間：5時間（有料プラン）- 無料利用条件：20分以下のファイル（毎日2回まで）

4. 追加便利機能

- 90言語以上へのワンクリック翻訳- リアルタイム録音対応：会議中に同時文字起こし- 編集機能付きプレビュー：生成結果を確認しながら修正可能RecCloud AI

■ AI処理モードの選択肢

RecCloudでは状況に応じて最適な処理モードを選択できます：

普通モード：

- バランスの取れた処理速度と精度- 一般的なビジネス会議や教育動画に最適- 平均処理時間：ファイル長の約20%

高精度モード：

- 最高レベルの認識精度を優先- 専門用語が多い技術会議や医療記録に適しています- 雑音環境での録音でも高い精度を維持RecCloud AI

■ 主なターゲットユーザーと活用シーン

ビジネスプロフェッショナル

- 会議・商談の議事録作成- 顧客インタビューの記録整理- セミナー・講演の文字起こし- 商品企画会議の記録

コンテンツクリエイター

- YouTube動画の字幕生成- ポッドキャストの書き起こし- インタビュー記事の作成- ドキュメンタリー編集作業

教育・研究関係者

- 講義内容の文字化- 研究インタビューの記録- ディスカッションの分析- フィールドワークの音声メモ整理

個人ユーザー

- 語学学習用音声の書き起こし- 家族の思い出動画への字幕追加- 趣味の動画コンテンツ制作支援

■ 新しい無料提供条件（2026年3月から）

今回のアップデートにより、RecCloud AI文字起こし機能の利用条件が以下のように変更されました：

無料利用：

- 登録ユーザー：20分以下のファイルを毎日2回まで無料- 非登録ユーザー：1回の無料トライアル利用可能

有料プラン：

- 週間プラン：1,680円～- 年間プラン：8,900円（税込）※3日間無料トライアル付き- 商用年間プラン：42,696円

もちろん、このアップデートはアプリ版も同時に実装されます。

■ 今後の展開

RecCloudはユーザーからのフィードバックを元に、さらなる機能強化を計画しています：

- 方言への対応強化- 業界特化型の要約テンプレート追加- 音声認識精度の更なる向上- モバイルアプリの機能拡充

■ RecCloudとは

RecCloudは、音声・動画ファイルの文字起こし、字幕生成、翻訳、動画要約、音声抽出など、動画関連作業をAIで効率化するクラウドプラットフォームです。

- AI字幕生成：動画の字幕をAIが自動認識・生成- 動画翻訳：効率的に動画の字幕を他言語に翻訳- テキスト読み上げ：文字を自然な発音で音声化- 動画・音声内容要約AI：ファイルを読み込み内容を要約- 文字・画像から動画生成：Seedanceという最先端のAIモデルによりプロンプト・画像から動画作成

対応プラットフォーム：Web、iOS、Android

個人クリエイターから企業ユーザーまで幅広く利用されています。

- 社名：Wangxu Technology Co., Ltd.- 公式サイト：https://reccloud.com/jp- iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948- Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1)

本件に関するお問い合わせ先

X（旧Twitter）：https://x.com/RecCloud_JP

TikTok：https://www.tiktok.com/@reccloud_jp

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp

メールアドレス：support@reccloud.com