TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』から「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を3月3日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1264?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1264?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテム「カメオモチーフデザイン」各種商品の登場です。

「ar-Unity（アルニティ）」は、株式会社arma biancaの統一感をもたせたアイテムたちを総称するオリジナルデザインブランドです。

キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。

▼トレーディング ar-Unity カメオモチーフデザイン アクリルコースター

ホロ、クラフト・ロレンス、ノーラ・アレント、フェルミ・アマーティ、ディアン・ルーベンス、エルサ・シュティングハイム、ギヨーム・エヴァン、ヤレイのシルエットをカメオ風のデザインのアクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ホロ ar-Unity カメオモチーフデザイン アクリルコースター AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径80mm 厚み：3mm

特典：（約）直径90mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ar-Unity カメオモチーフデザイン ダイカットステッカー

ホロ、クラフト・ロレンス、ノーラ・アレント、フェルミ・アマーティ、ディアン・ルーベンス、エルサ・シュティングハイム、ギヨーム・エヴァン、ヤレイのシルエットをカメオ風のデザインのダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ホロ ar-Unity カメオモチーフデザイン ダイカットステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）82×68mm 特典：（約）87×69mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング ar-Unity カメオモチーフデザイン 缶バッジ

ホロ、クラフト・ロレンス、ノーラ・アレント、フェルミ・アマーティ、ディアン・ルーベンス、エルサ・シュティングハイム、ギヨーム・エヴァン、ヤレイのシルエットをカメオ風のデザインの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ホロ ar-Unity カメオモチーフデザイン 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ホロ ar-Unity カメオモチーフデザイン スカーフ

ホロのシルエットをカメオ風のデザインのスカーフに仕上げました。

周囲には林檎、ジョッキ、麦袋、リュミオーネ金貨のモチーフを配置しております。

光沢感のあるサテン生地を使用しており、滑らかな肌触りとなっております。

バッグに巻いたり、ランチョンマットのように使ったり、特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\6,578(税込)

サイズ：（約）50×50cm

素材 ：ポリエステル100%

▼ホロ ar-Unity カメオモチーフデザイン カップ&ソーサー

ホロのシルエットをカメオ風のデザインのカップ＆ソーサーに仕上げました。

食器としてはもちろん、お部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。



※食洗機の使用はお控えください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ：カップ：（約）口径9.8×高さ6.1cm ソーサー：（約）直径15.8×高さ2.1cm

素材 ：陶器

▼ホロ ar-Unity カメオモチーフデザイン お菓子プレート

ホロのシルエットをカメオ風のデザインのプレートに仕上げました。

周囲には林檎、ジョッキ、麦袋、リュミオーネ金貨のモチーフを配置しております。

ちょっとしたお菓子やカップケーキなどを盛り付けるのに丁度良いサイズとなっております。

食器としてはもちろん、お部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\3,278(税込)

サイズ：（約）直径19.5cm 高さ22mm

素材 ：磁器

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1264?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1264?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合