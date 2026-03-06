ポロロ映画日本語版OP担当のガールズグループ「清麗使命女子」が3曲同時配信リリース MVも公開

株式会社コロニーラボ

清麗使命女子（せいれいしめいじょし）

株式会社コロニーラボ（本社：東京都）は、同社がプロデュースする5人組ガールズパフォーマンスグループ 清麗使命女子（せいれいしめいじょし） が、韓国で人気を誇るアニメーション作品 『ポロロ劇場版 コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版のオープニングテーマを担当したことを発表いたします。

清麗使命女子は 2026年3月6日にオリジナル楽曲3曲を同時配信リリース。

同日、映画オープニングテーマ曲 『正直者はバカを見ない』のMusic Video を公開します。

さらに、2026年3月21日・22日にシンガポールで開催される Anime Festival Asia（AFA）関連イベント「Sakura Matsuri Anime Garden 2026」 への出演も決定しており、清麗使命女子の海外展開が本格始動します。

ポロロ劇場版日本語版OPテーマに起用

韓国発の人気アニメーション「ポロロ」シリーズ最新作『ポロロ劇場版 コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版 のオープニングテーマに、清麗使命女子の楽曲 『正直者はバカを見ない』 が起用されました。さらに本作品では、清麗使命女子メンバー 茉白梨々華 が劇中キャラクター 「ペティー」役の日本語吹替声優 を担当しており、映画作品とグループをつなぐ特別なコラボレーションとなっています。

【作品情報HP】https://rey-s-in.co.jp/computer_adventure/

3月6日(金) オリジナル楽曲3曲同時配信

ポロロ劇場版『コンピュータ王国大冒険』

清麗使命女子は 2026年3月6日 に、オリジナル楽曲3曲を同時配信リリースします。

清麗使命女子 Digital Single

「正直者はバカを見ない」

「羅針盤と絵具」

「2月11日」



配信日：2026年3月6日(金)

配信URL：https://linkco.re/rzGuu0NE

映画オープニングテーマでもある 「正直者はバカを見ない」は作詞をHIP HOPアーティスト・SUが、作曲・編曲をAKB48や乃木坂46への楽曲提供でも知られる河原嶺旭が手がけた、グループの“始まりの歌”。正直であることの葛藤と強さを描いた力強いメッセージソングが、ポロロたちのデジタル世界での大冒険をより鮮やかに彩ります。

「正直者はバカを見ない」

「羅針盤と絵具」

「2月11日」

Music Video公開

映画オープニングテーマでもある『正直者はバカを見ない』Music Video を2026年3月6日19:00に公開します。高いダンスパフォーマンスと独自の世界観を武器に、清麗使命女子の魅力を表現した作品となっています。

【MV】清麗使命女子「正直者はバカを見ない」 ※3月6日（金）19:00公開

URL：https://youtu.be/zm6ekO2FnQo

シンガポールAFA関連イベント出演

清麗使命女子は2026年3月21日・22日にシンガポールで開催される「Sakura Matsuri Anime Garden 2026」 に出演します。同イベントは東南アジア最大級のアニメイベント Anime Festival Asia（AFA） の関連イベントとして開催されるもので、清麗使命女子にとって 海外初パフォーマンスとなります。

清麗使命女子について

Sakura Matsuri Anime Garden 2026

清麗使命女子は「使命を背負い、世界へ羽ばたく」 をコンセプトに結成された5人組ガールズパフォーマンスグループ。高いダンスパフォーマンスと物語性のある楽曲を武器に、日本国内だけでなく 海外展開を視野に活動を行っています。メンバーは新井月渚、大園心結、大西彩未、小蓮実咲、茉白梨々華の5人。

映画情報

ポロロ劇場版 コンピュータ王国大冒険

TOKYO MX

3週連続放送

・ 第1回：2026年3月6日（金）17:59～18:30 ・

・ 第2回：2026年3月13日（金）17:59～18:30

・ 第3回：2026年3月20日（金）17:59～18:30

イベント情報

Sakura Matsuri Anime Garden 2026

開催日：2026年3月21日・22日

会場：Supertree Grove Gardens by the Bay（シンガポール）