震災から15年、関係性の歩みを祝う夜。認定NPO法人SET、設立15周年イベントを開催

グラスの触れ合う音と、あちこちで上がる「元気だった？」という弾むような声。しかし、会場を満たしていたのは、過去を懐かしむだけの穏やかな空気ではありませんでした。互いの今の挑戦を語り合い、次に何を仕掛けるかを企むような、熱を帯びたエネルギー。

2026年3月4日、認定NPO法人SETは創立15周年を記念するパーティーをBENE-（運営：株式会社CRAZY）(https://bene.crazy.co.jp/)開催しました。会場には70名以上の方々が集まりました。ビジネスセクターの方、ソーシャルセクターの方、アカデミアの方など領域も違えば、年齢も幅広い方がいらっしゃいました。岩手県陸前高田市広田町という、決してアクセスが良いとは言えない場所に根を下ろしてきた私たちが、なぜこれほどまでに多様な人々を惹きつけ、関係性を紡ぎ続けることができたのか。その答えと、次の15年に向けた「共創」の幕開けとなる一夜の模様をお届けします。

■「関係人口」のその先へ。なぜ今、集まるのか

東日本大震災を原体験に、「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」ことをミッションに掲げ活動してきたSET。震災から時間が経過し、社会における「地方創生」や「関係人口」の文脈も変化する中、私たちは今、一つの転換期を迎えています。

かつて広田町を訪れた若者たちは大人になり、それぞれのフィールドで活躍しています。私たちはこの15年の節目を単なる同窓会で終わらせず、これまで培ってきた「ご縁」を紡ぎ直し、社会に向けた新たな「共創ネットワーク」のキックオフとして本イベントを位置づけました。

■イベントのハイライト：過去から未来への接続

当日は、15年の歩みを振り返るスライドショーから始まり、SETから独立起業した「NPO法人miraito」(https://miraito.org/)「株式会社仁藝」(https://ningei.co.jp/)の紹介を実施。さらに、SETの理事である安達亮氏、加藤遼氏を迎えたパネルトークでは、SETの軌跡とメソッドをまとめた初の書籍『縁がめぐるまちづくり（仮）』(https://nposet-book.site/)をどのように社会に開き、共創につなげていくのか、白熱した議論が交わされました。

加藤氏の「SET15年の活動と自分の人生を振り返り、仲間と未来を重ねて夢を語るのは楽しい」という言葉や、安達氏の「次の15年は、体験を物語で伝え、感情でつながる関係性を広げていくことが鍵になる」という指摘は、SETが大切にしてきた「人を資源や手段として扱わない」姿勢そのものを表していました。

■会場にあふれた、体温のある声

参加者からは、SETというコミュニティの特異性を象徴する声が多く寄せられました。

- 「日本のさまざまな地域へ行っているけれど、これだけの熱感があるところはあまり無い。めちゃくちゃ行きづらい場所（広田町）にあるのに、これだけ多くの人が集っていることが本当にすごい」- 「当時をお互いに濃く知っているからこそ、今も元気にいることが知れたことが何より嬉しい」- 「SETはやっぱり家族みたいだね。兄妹や親戚の集まりのようだね。」

単なる「支援者と被支援者」「地域とよそ者」ではなく、「家族のような場所」であり、時には「好敵手」として互いを高め合う。数値至上主義では測れない、確かな感情の結びつきがそこにはありました。

■理事長・三井俊介より：次の15年へ向けて

「蒔かぬ種は咲かない。」会場に来ていただいた方からいただいた言葉です。SETが15年間大切にしてきたのは、一人ひとりの想いに寄り添い、共に汗をかき、関係性という種を蒔き続けることでした。これから出版される本は、その種をさらに遠くへ、多様なフィールドへ届けるための共通言語です。

私たちはこれからも、広田町という愛すべき町を拠点にしながらも、地域の枠を越え、皆さんの持つ領域とSETの価値観を掛け合わせた『共創プロジェクト』を生み出していきます。今挑戦しているクラウドファンディング(https://for-good.net/project/1002764)は、そのネットワークを可視化し、共に未来を作るための第一歩です。次の15年も一緒に、面白い未来を企んで行きたいです。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

【団体概要】

