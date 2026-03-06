株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)）は、機能性アパレルの新たな領域へとさらなる進化を遂げます。

昨年冬に始動した、デザイナー倉石一樹氏を迎えた「BAPE(R) Performance All Weather（BPAW）」に続き、今季も倉石氏と再びタッグを組み、最新コレクションを発表いたします。都市、自然、そして私たちが生きる宇宙的現実を結びつける、新たな物語を提示します。

今季のテーマは、“The Whole Earth Is Already in Space（地球はすでに宇宙の中にある）”です。

バックミンスター・フラーが提唱した「Spaceship Earth（宇宙船地球号）」の思想を、現代を生きる世代に向けて再解釈。都市のグリッド、山岳トレイル、そしてその間に広がる未知のフィールドを横断しながら、私たちが日常を過ごすこの環境そのものが、無限の宇宙を航行する惑星の一部であるという認識を、美学的かつ感情的なメッセージとして内包しています。

パフォーマンスに織り込まれた哲学

FW25が“冬の耐久性”を探求したのに対し、SS26では“春の機動性”と“変化する気候への適応”にフォーカスしています。防水・防風・透湿性を備えた高機能素材を軸に、アウトドアでの活動をサポートしながら、都市生活における快適性も両立する設計としています。

BAPE(R)と倉石氏は、本コレクションを通じて、着用者に地球との再接続を促します。遠くから眺める存在としてではなく、宇宙を航行する地球の一員として主体的に生きるためのウェアを提案します。

プロダクトハイライト：機能性が生む表現

アウターウェアは3レイヤー仕様を中心に展開。

「3-LAYER 1ST DIGITAL CAMO DOT SHARK BPAW ZIP PACKABLE SNOWBOARD JACKET」は、シグネチャーであるカモフラージュをパッカブル仕様へとアップデートし、春シーズンにおける高いパフォーマンスを実現しています。「3-LAYER SHARK BPAW SNOWBOARD JACKET」は、BAPE(R)を象徴するシャークデザインと優れた防護性を融合した一着です。

また、「3-LAYER SHO-ENE DETACHABLE HOODED RAIN JACKET」は、着脱式フードによるモジュール構造を採用し、機能性と可変性を両立しています。

さらに、「ALPHA VENTILATION JACKET」は、変化しやすい気温に対応する高い通気性と、ミニマルな構造美を兼ね備えた一着です。

ミッドレイヤーやシャツ、グラフィックアイテムにも、本コレクションのテクスチャーとコンセプトを反映。「DIGITAL COLOR CAMO LONG SLEEVES SHIRT」「DIGITAL 1ST CAMO DOT SHORT SLEEVES TEE」「AFTERHOOD SHARK HOODIE」などがラインアップします。

BAPE(R)のアイコンを機能的なフリース素材で再構築するとともに、着脱可能なディテールやモジュラー仕様、軽量構造を取り入れることで、都市と自然をシームレスにつなぐプロダクトへと昇華させています。

パンツカテゴリーでは、春のアクティビティに対応する可動性と調整機能を追求しています。「3-LAYER BELTED SHARK PANTS」は、優れた耐候性と内蔵ベルト構造を備えた主力モデルです。



また、「SPACESHIP UNIFORM TRACK PANTS」は、シーズンテーマを反映した未来的かつ洗練されたシルエットに仕上げています。

フットウェアは、さまざまな地形に対応する汎用性を強化しています。SS26で新たに登場する「BPAW MANHUNT」は、アウトドア仕様の構造により、BAPE(R)の機能的フットウェアの可能性を拡張します。「BAPE STA(TM) BPAW」は、ブランドを代表するアイコンをパフォーマンスの視点から再解釈した一足です。さらに「SNOW CLOG STA」は、アウトドアと都市環境の移行に適したハイブリッドデザインを採用しています。

「BAPE(R) Performance All Weather by Kazuki Kuraishi」SS26コレクションは、2026年3月7日（土）より、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて発売開始します。

HALFTONE LOGO FLEECE HOODIECOLOR: ORANGE, PURPLE\38,500- (税込)AFTERHOOD SHARK HOODIECOLOR: CHARCOAL, PURPLE\36,300- (税込)CAMO SHARK PACKABLE SNOWBOARD JACKETCOLOR: GREEN, MULTI\104,500- (税込)3-LAYER SHARK BPAW SNOWBOARD JACKETCOLOR: ORANGE, SAX\99,000- (税込)ALPHA VENTILATION JACKETCOLOR: CHARCOAL, PURPLE\71,500- (税込)3-LAYER SHO-ENE DETACHABLE RAIN JACKETCOLOR: CHARCOAL, BEIGE\88,000- (税込)“APE PAW GEO” L/S TEECOLOR: WHITE, CHARCOAL\19,800- (税込)“EXIT” POCKET L/S TEECOLOR: WHITE, CHARCOAL\20,900- (税込)“MAZE” S/S TEECOLOR: WHITE, ORANGE\15,400- (税込)“WHOLE EARTH” S/S TEECOLOR: WHITE, PURPLE\15,400- (税込)“GEODESIE” S/S TEECOLOR: WHITE, BEIGE, CHARCOAL\15,400- (税込)“BAPX” POCKET SS TEECOLOR: WHITE, CHARCOAL\16,500- (税込)DIGITAL 1ST CAMO DOT SS TEECOLOR: GREEN, MULTI\19,800- (税込)MULTI STRIPE SS TEECOLOR: CHARCOAL, OLIVE DRAB\31,900- (税込)LEOPARD JACQUARD S/S SHIRTCOLOR: BEIGE\30,800- (税込)LEOPARD JACQUARD ZIP CARDIGANCOLOR: BEIGE\33,000- (税込)LEOPARD JACQUARD SHORTSCOLOR: BEIGE\27,500- (税込)3-LAYER DIGITAL 1ST CAMO DOT SHORTSCOLOR: GREEN, MULTI\38,500- (税込)3-LAYER BELTED SHARK PANTSCOLOR: BEIGE, CHARCOAL\60,500- (税込)HALFTONE LOGO FLEECE BELTED PANTSCOLOR: ORANGE, PURPLE\33,000- (税込)

＜その他のアイテムはこちらをご覧ください。＞(https://jp.bape.com/blogs/news/kazukikuraushi-ss26)

About 倉石一樹（Kazuki Kuraishi）

1975年、東京生まれ。高校卒業後、コロラドに渡りスノーボードおよびマウンテンバイクに打ち込む。その後ニューヨークへ移り、グラフィックアートを学ぶ。

帰国後は東京を拠点に、adidas Originals、CASHCA、KAPPAをはじめとするさまざまなファッションブランドでクリエイティブディレクター／グラフィックアーティストとして活動。さらに、Ian BrownやTommy Guerreroなどミュージシャンのレコードカバーを多数手がけるなど、幅広い分野で創作を展開してきた。

現在は、自身のファッションレーベル「A.FOUR Labs DUSTNATION」を軸に活動。アートディレクターの長門哲也との協業や、James Lavelle（UNKLE）とともに手がけるStudio Ar.Mourなど、多角的なコラボレーションを行っている。2018年にはTHE NORTH FACE APACのグローバルデザインプロジェクトチームのデザイナーに就任。さらに2021/22シーズンよりDESCENTEのスノーボード／フリースキーラインのデザイナーを務めている。

また、NAOTO（delofamilia）とのバンド「is and ism」のメンバーとして音楽活動も行うなど、表現媒体は多岐にわたる。2012年には、自身のお気に入りのアイテムをファッションに限らずアーカイブした書籍『Odds and Ends』を出版 。

