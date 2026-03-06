『昭和元禄落語心中』のトレーディング原作コマアクリルキーホルダー、トレーディングカラーイラスト缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『昭和元禄落語心中』の商品7種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『昭和元禄落語心中』の商品の受注を3月3日（火）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1683?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1683?utm_source=press)


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング原作コマアクリルキーホルダー







与太郎、八雲、菊比古、信之助、小夏、松田さん、樋口、萬月、助六、みよ吉の原作コマイラストをアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「菊比古&助六 原作コマアクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)


種類　：全11種


サイズ：本体：（最大約）61×42mm以内　厚み：3mm


　　　　特典：（約）61×54mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディングカラーイラスト缶バッジ







与太郎、八雲、菊比古、信之助、小夏、松田さん、樋口、萬月、助六、みよ吉のカラーイラストを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「菊比古＆助六 75mmカラーイラスト缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \5,445(税込)


種類　：全11種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングインスタントカメラ風イラストカード







与太郎、八雲、菊比古、信之助、小夏、松田さん、樋口、萬月、助六、みよ吉のイラストをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,875(税込)


種類　：全25種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼A3キャラファイングラフ







※画像は「菊比古 A3キャラファイングラフ」を使用しております。



菊比古、助六、与太郎、八雲、小夏のイラストをキャラファイングラフに仕上げました。
キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。
額縁入りのプレミアムな逸品です。
絵画のように飾ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \19,800(税込)


種類　：全3種（菊比古、助六、集合）


サイズ：額縁：（約）56.4×44.1cm　イラスト：A3　プレート：（約）5×1.5cm


素材　：額：樹脂　本体：紙　面材：アクリル　プレート：アルミニウム




▼表紙イラスト F3号キャンバスボード







※画像は「1巻表紙イラスト F3号キャンバスボード」を使用しております。



1巻、3巻、6巻の表紙イラストをキャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \5,500(税込)


種類　：全3種（1巻、3巻、6巻）


サイズ：F3号（273×220mm）


素材　：木材、化繊




▼6巻表紙イラスト マルチデスクマット







6巻表紙イラストをマルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\3,960(税込)


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼BIGアクリルスタンド







※画像は「与太郎＆八雲＆小夏 BIGアクリルスタンド」を使用しております。



与太郎、八雲、小夏、菊比古、助六のイラスト、カラーイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全3種（与太郎＆八雲＆小夏、菊比古&助六、集合）


サイズ：本体：（約）15.3×10.9cm　台座：（約）10.9×3cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




(C)雲田はるこ／講談社