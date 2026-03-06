「答えるだけのAI」はもう古い。予約・決済まで完遂する「動く音声AIエージェント」

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

世界最先端のAI音声技術を提供するイレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下 イレブンラボ）は、株式会社アイスマイリー主催のウェビナー「AIエージェントは『答える』から『動く』へ ～音声AIが変える顧客対応の次のステージ～」に登壇いたします。ウェビナーは2026年3月18日（水）12:00～13:00 にオンラインで開催され、参加費は無料です。

当日は、イレブンラボのHead of Marketing (Japan & Korea) 寺村ジャックが登壇し、日本市場における音声AI活用の現在地を整理しながら、顧客対応・EC・予約受付などの具体例を通じて、AIエージェントの最新動向と実装の勘所を解説します。

登壇の背景：いま、AIの顧客対応は「応答」から「解決」へ

企業の顧客対応領域では、生成AIの普及により、「質問に答える」こと自体の自動化は急速に進んでいます。一方で、実際の顧客体験において求められているのは、単なる回答ではなく、予約を完了する、注文を確認する、問い合わせを前に進める、問題をその場で解決に導くといった、業務実行まで含んだ支援です。こうした変化の中で、AIには“答える”だけでなく、“動く”ことが求められるようになっています。

今回のウェビナーでは、まずいま顧客対応に何が起きているのかを俯瞰し、なぜ“答える”だけでは足りないのかを整理したうえで、AIエージェントが実際に業務を動かすことで価値を生む存在へ進化していることを解説します。

ウェビナーの見どころ：なぜ進化は「音声」で起きるのか

本ウェビナーでは、日本企業が今すぐ検討すべきテーマとして、顧客対応、EC、予約受付といったユースケースを取り上げます。これらの領域では、即時性、自然な対話、途中離脱の少なさ、そして最終的な完了率の高さが重要であり、その実装において音声インターフェースの役割が高まっています。

イレブンラボの公式サイトでは、ElevenAgentsは、70以上の言語で自然かつ人間らしい音声・チャット対応を実現し、ナレッジベースや外部ツールと接続して、複雑なワークフローを処理できる会話型エージェント基盤として紹介されています。さらに、エージェントは話す・入力する・行動することができ、顧客課題の解決、業務自動化、正確な回答提供をスケーラブルに実行できると案内されています。

ウェビナーでは、こうした技術的背景を踏まえながら、

- AIエージェントを使えばここまでできる- なぜその進化が音声で起きるのか- Eleven Agentsとは何か- Why イレブンラボ？- グローバル事例

といった観点を体系的に紹介し、最後にQ&Aを実施予定です。

こんな方におすすめ

ウェビナー開催概要

イレブンラボについて

- コンタクトセンター／カスタマーサポートの応答品質を保ちながら、待ち時間や一次対応の負荷を減らしたい方- “人間らしい声×即時応答”で、顧客体験（CX）を改善したい方- 音声AIエージェントを自社業務にどう組み込むべきか、最新の潮流と判断軸を知りたい方- 実演（ライブデモ）で会話型エージェントの作り方を具体的に見たい方- 多言語対応を含め、グローバル顧客対応の体験を底上げしたい方。- タイトル：AIエージェントは「答える」から「動く」へ ～音声AIが変える顧客対応の次のステージ～- 日時：2026年3月18日（水）12:00～13:00- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 主催：株式会社アイスマイリー- 申込締切：2026年3月18日（水）11:00まで- 詳細・申込：AIsmiley掲載ページ(https://aismiley.co.jp/ai_news/20260318webinar/)をご参照ください。

2022年に設立されたElevenLabs（イレブンラボ）は、AIオーディオリサーチ・技術のグローバルリーダーであり、企業、開発エンジニア、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームは4000万人以上の個人、そしてFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいております。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

本件に関するお問い合わせ先：以下のURLからイレブンラボにお気軽にお問い合わせください。

https://elevenlabs.io/ja/contact-sales