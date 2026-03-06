【熊本県熊本市】PRショートドラマ2作品目「HOME」の配信をスタートしました！水前寺江津湖公園、上通アーケードなどで撮影！

熊本市

熊本県熊本市（市長：大西 一史）では、10 代から40代の幅広い年代に、これまでとは異なる新たな切り口で熊本市の魅力を発信するため、ショートドラマアカウント「DigStation（ディグステーション）」（TikTok 等）の制作陣と連携し、《熊本市を舞台とした縦型ショートドラマ※》（2作品・全5話）を制作しました。

制作したショートドラマは、「DigStation」及び本市公式SNS等で配信を行い、ドラマの視聴を通して、本市の認知度向上及び関係・交流人口の増加を図ります。

1作品目「秘密の熊本旅」は2月20日(金)より各SNSアカウントにて、順次配信を開始し、各媒体の合計 418万回再生されました。※3月4日時点

この度、2作品目「HOME」を本日3月6日(金)より配信開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

「HOME」1話の視聴はこちら :https://www.youtube.com/playlist?list=PLIKxQPTnqA18QtAGj8tghIMx58QqcVbNF

１ ショートドラマ概要

・1作品目「秘密の熊本旅」…前編・後編の2話構成。 【恋愛×旅行】

福岡に住む男子1人女子2人の仲良し高校生3人組が熊本旅行へ。

→熊本市公式YouTube・ディグステーションInstagram等で配信中!!

「秘密の熊本旅」の視聴はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=kSatpmUL1nc&list=PLIKxQPTnqA1-DLvD4MeQg5X8-kLCDVUbs

・2作品目「HOME」 …前編・中編・後編の3話構成。 【移住×家族愛】

地元熊本に移住してきたシングルマザーと娘の物語。

２ 「HOME」配信スケジュール

3月6日（金）以降、順次配信します。

詳細は、以下のとおり。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47922/table/228_1_540b6d47ae6869f7ca14a8cfcf62f280.jpg?v=202603070551 ]

※配信日時は変更となる可能性があります。

３ 配信先

（１）ショートドラマアカウント「DigStation（ディグステーション）」

TikTok(https://www.tiktok.com/@digstation777?_t=ZS-8sNGYsmh02j&_r=1)・Instagram(https://www.instagram.com/dig_station/profilecard/?igsh=dXh3bm80bW5mOHh6)・X(https://x.com/digstation7?s=21&t=CRUaX4L-Ry_zriKZg1X97Q)・LINE(https://line.me/R/ti/p/@623gcdhq)

（２）熊本市公式アカウント

YouTube(https://youtube.com/user/citykumamoto)・X(https://twitter.com/kumamotocity_)

※「秘密の熊本旅」は、YouTubeのみ他媒体とはBGMが異なります。

４ 主な撮影場所

熊本城（天守閣前広場）、二の丸広場、桜の馬場城彩苑、水前寺江津湖公園、上通アーケードほか

