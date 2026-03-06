“式当日”を体感できる1日-ブルーミントンヒルが春のブライダルフェアを開催

株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市）が運営する結婚式場「ブルーミントンヒル」（北海道旭川市高砂台）は、2026年2月15日（日）に「スプリングブライダルフェア」を開催しました。

半年に一度の大型来館イベントとして、結婚式当日の流れを“見て・体験して・相談できる”プログラムを一日に凝縮。大聖堂での模擬挙式体験や、パーティ会場での演出体験会、新作ドレス展示、ウェルカムドリンク試飲や婚礼料理試食などを通して、参加者が結婚式のイメージを具体化できる機会となりました。

コーディネートされたレセプションコーナーと、人気のドレス・タキシード展示

結婚式準備は、「何から決めればいいか分からない」「写真や説明だけでは当日の雰囲気が想像しにくい」といった声も少なくありません。ブルーミントンヒルでは、会場の空気感や動線、おもてなしの印象まで“体感”できる機会として、挙式から披露宴までのイメージづくりを後押しする体験型コンテンツを揃えました。

また今回の新たな取り組みとして「ペット婚相談会」をプログラムに追加。イベント当日もペット婚相談に関心を持って予約された方がいらっしゃるなど、“大切な家族の一員と一緒に思い出を残したい”というニーズの高まりを感じる一日となりました。

ブライダルフェアの詳細はこちら

https://www.apg-aiplan.com/news/single/37007

■開催の背景：情報だけでは分からない“結婚式のリアル”を体験で確かめる

結婚式場選びでは、「大聖堂の空気感」「会場導線」「衣裳の見え方」「料理・ドリンクのおもてなし」など、写真や説明だけでは判断しにくいポイントが多くあります。ブルーミントンヒルでは、そうした“決め手になりやすい要素”を来館した際に確かめられるよう、半年に一度のブライダルフェアを継続的に開催しています。

「自分たちらしい結婚式」を安心して相談できる場として、今後も体験機会の充実を図ってまいります。

■当日の主な内容（見どころ）

1）パーティ会場で行う「演出体験会」

披露宴の雰囲気づくりに欠かせない演出を、実際のパーティ会場で体験。ゲスト目線で“会場の見え方”や“盛り上がり”を確認でき、当日を想像しやすい内容として展開しました。演出のイメージが固まることで、準備の優先順位をつけやすくなる点も、体験型フェアならではの魅力です。

2）大聖堂で行う「模擬挙式体験」

本番さながらの挙式の流れを体験できる模擬挙式を実施。入場から誓いのシーンまでをゲストとして列席することで間近に感じられ、写真では分かりにくい“音の響き”“距離感”“空気感”まで含めて、当日イメージを具体化するきっかけとなりました。「ここで誓う自分たち」を自然に思い描ける体験として好評でした。

3）新作ドレス展示

最新トレンドを取り入れた新作ドレスを展示。素材感やシルエットを会場の雰囲気と合わせて確認できるコーナーとして展開しました。ドレスは“写真に残る印象”を左右する大切な要素のひとつで、会場の光や背景と合わせてイメージできる点が衣裳選びの解像度を高めます。

4）ウェルカムドリンク試飲

実際の披露宴でも提供しているウェルカムドリンクを試飲いただき、“ゲストを迎える最初の一杯”を体感できる場を設けました。「ゲストにどう感じてほしいか」という視点でおもてなしを考えるきっかけとして、ドリンクの香りや口あたり、スタッフの接客も含めて確認いただいています。

5）【今回新設】ペット婚相談会（犬・猫だけでなく小動物も）

ペットと一緒に結婚式を叶えたい方へ向けた相談枠を新設。犬・猫のほか、ウサギ、ハムスターなどの小動物も対象とし、当日の過ごし方や演出アイデア、撮影の相談などを行いました。

相談会では、リングドッグなどの演出だけでなく、フォトウエディングを含む“ペットと一緒に思い出を残す方法”なども併せてご提案。「一緒に写る」だけでなく、抱っこカットや足元カットなど写真に残す工夫、ペットの負担に配慮した当日の流れ・待ち時間の考え方なども含め、お一人お一人に合わせた内容でお応えしています。 ※ペットが参加できるのは挙式と写真撮影のみ。ロケーション撮影についてはご相談ください。

エントランスに設けられたウェルカムスペースと新作ドレスの展示会場コーディネートにあわせて作られた2種のオリジナルウエディングケーキ白を基調にしたブランシュールを春のイメージに合わせたコーディネートで大人数でのパーティにも使えるブリューヌでのライブ感満点の試食体験

■ご来館状況・お客様のご感想

当日は北海道内を中心に、結婚式をご検討中の方やご家族、お子様連れなど幅広いお客様にご来館いただきました。模擬挙式や演出体験、新作ドレス展示、試飲・試食などを実際に見て確かめられることで、写真や資料だけでは分かりにくい当日の空気感や導線まで具体的に感じていただける内容となりました。

参加されたお客様からは「結婚式の流れがよく分からなかったが、体験してイメージできた」「写真だけでは分からない会場の雰囲気が体感できた」「何から決めればよいか整理できた」といった声が多く寄せられました。

今後もブルーミントンヒルでは、挙式スタイルの多様化に寄り添いながら、楽しく準備の一歩を踏み出せる体験型のフェアを継続して開催してまいります。

施設詳細

ブルーミントンヒル

住所： 〒070-8061 北海道旭川市高砂台1丁目2-1

営業時間： 平日11:00～19:00／土日祝日10:00～20:00 (水曜定休、祝日を除く)

TEL： 0800-100-8808（フリーダイヤル）

URL： https://www.bmh.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/bloomington_hill/

Facebook： https://www.facebook.com/wedding.bmh

YouTube： https://www.youtube.com/@BloomingtonHill

LINE： https://lin.ee/fDowhGA

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和 38 年（1963 年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/apg_aiplan

LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan