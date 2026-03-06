内閣府SIPシンポジウムにて、DX介護予防サービス「デジタル同居」を公開～パナソニック ホールディングス等と連携し、高齢者の自律と家族を支援～

株式会社チェンジウェーブグループ

株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO:佐々木裕子）は、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム*1（以下、SIP）第3期の課題「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」において、分担研究開発機関として参画しています。

2026年3月18日（水）に開催されるシンポジウム内において、パナソニック ホールディングス株式会社を中心とした統括研究開発機関のもと進めている研究開発テーマ*2「高齢者と遠隔家族をつなぐデジタル同居サービスの開発（略称D-1デジタル同居）」の展示を出展いたします。

■「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」シンポジウム2025について

本シンポジウムは、「未来の視点で“あたりまえ”をつくり直す」をテーマに、プログラムディレクター、研究開発テーマの発表、ディスカッションが行われます。会場内には各研究開発テーマを紹介するブースが設置されるほか、エントランスでは、「ことば」を通じて社会の違和感を可視化する「みんなの違和館」も展示されます。

シンポジウム詳細 :https://www.nibn.go.jp/sip3-housetsu/event/symposium20260318.html

当社が参画するサブ課題Ｄ「障がい者・高齢者の生きがい向上策」の中で、「D-1デジタル同居」は以下の2つの柱を軸に研究開発を推進しており、当日はその展示もご覧いただけます。

社会の寛容性の向上：

要介護高齢者やビジネスケアラー（働きながら介護に従事する人）を生み出しにくい社会の実現。

高齢者の自律性の向上：

介護予防のリテラシー向上と子世代との関わり強化による、包摂的なコミュニケーションプラットフォームの構築。

*1内閣府総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより、

科学技術イノベーション実現のために創設した国家プロジェクト

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html

*２パナソニックホールディングスのDX介護予防サービス「デジタル同居」の検証に関するプレスリリース

https://news.panasonic.com/jp/press/jn251215-3

〈シンポジウム概要〉

開催日時：2026年3月18日（水）13:00～17:30

主催 ：国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

後援 ：内閣府

参加申込：https://ebx.jp/entry/nibn-sip/

開催方法：ハイブリッド開催（会場：300名、オンライン：200名）

参加費 ：無料

会場 ：シティホール＆ギャラリー五反田（品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング3階）

現地会場：12:30より案内開始 「みんなの違和館」は午前中より見学可能

オンライン：12:30よりZoom接続開始

〈プログラム〉

■シンポジウム

第一部テーマ 包摂という観点での社会課題と可能性

13:00 オープニング・あいさつ

13:10 プログラムディレクター挨拶・講演

玉川学園生徒からの訴え～わたしたちの未来会議企画構想発表～

13:30 ビジネス観点で捉える包摂課題～PIVOTスペシャルセッション～

第二部テーマ 社会課題を成長のチャンスに変える

14:30 未来の“あたりまえ”を社会に実装するビジネスピッチ

【前半】地域コミュニティ/子育て女性/働く女性

15:30 展示見学・休憩

16:00 未来の“あたりまえ”を社会に実装するビジネスピッチ

【後半】多様性寛容/デジタル同居/金融包摂

16:40 展示見学・休憩

17:00 総括・あいさつ

■ギャラリー

各テーマによる体験展示

■エントランス

みんなの違和館～世界が古く見えた瞬間～（わたしたちの未来会議発案による企画展示）

◆「世の中ちょっと良くする部」とは

内閣府の国家プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」のひとつ、「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」に向けた活動の総称です。

女性の健康や多様な生き方の支援、高齢者や障がい者の孤立防止、地域や世代を超えたつながりづくりなどの領域で、AIやデジタル技術、教育、福祉、金融を組み合わせ、コミュニティを再生・強化する“社会技術”を開発し、社会に広げています。

【会社概要】

会社名：株式会社チェンジウェーブグループ

代 表 ：代表取締役社長 CEO 佐々木裕子

所在地 ：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202

企業サイト：https://www.changewave-g.com/

