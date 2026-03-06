【新商品】今春、株式会社ブレイズは、車両区分「特定小型原動機付自転車」における当社初の4輪モデルを発売予定

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2026年春ごろに、当社の特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）としては、初の4輪モデルとなる新商品の発表を予定しております。

※掲載画像はイメージであり、実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。

ブレイズはこれまで、電動モビリティの開発・販売を通じ、累計1万台以上の販売実績と全国700店舗以上の販売網を築いてまいりました。

また、今回発売を予定している特定小型原付については、すでに「キックボードEV(https://lp.blaze-inc.co.jp/kickboardev)」など複数のモデルを展開しており、本製品は4車種目の位置づけとなります。

これまで取り扱ってきた特定小型原付はいずれも2輪モデルであり、今回の新商品は今まで蓄積してきた電動モビリティ開発の技術・知見を基に企画し、ブレイズの特定小型原付では初めての4輪モデルとなります。

本製品は、近年特に需要が高まっている短距離移動領域の課題解決を目的としており、免許返納後の移動手段に課題を抱える高齢者の方や、物流・製造業における広い工場敷地内の移動効率化を検討する企業など、多様な利用シーンを想定しております。

4輪構造による高い安定走行に加え、実用的な積載スペースを確保しており、多様な荷物を効率的に運搬できる設計としています。これにより、日用品の持ち運びから業務現場の小口搬送まで、幅広い用途に対応いただけます。

電動モビリティならではのコストの低減とCO2削減に配慮した環境性能を両立し、日常の移動から業務用途まで、さまざまな場面で活用いただける仕様となっております。

なお、本製品は2023年の道路交通法改正により新設された車両区分 特定小型原動機付自転車となり、

・16歳以上であれば免許不要で運転可能

・最高速度20km/h（歩道走行時は6km/h）

・ナンバープレート取得および自賠責保険加入が必要

・ヘルメットは努力義務（着用推奨）

といった規定に準拠した仕様となります。



詳細な仕様、価格、発売日などについては、発売準備の進行に合わせて順次公開してまいります。

■本件に関するお問合せ先

TEL ： 052-414-5527

メール：center@blaze-inc.co.jp

株式会社ブレイズについて

株式会社ブレイズは、電動モビリティ(EV)商品、ならびに軽自動車用キャンピングカーキットの企画・開発・製造・販売・サービス・サポートを全国に展開しています。

2002年の設立以来、「最高の一台をお届けすること」および「迅速かつ親身な対応を行うこと」を基本姿勢として、お客様に心からご満足いただける製品・サービスの提供に努めてまいりました。

当社は、環境に配慮した次世代の電動バイク「スマートEV(https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/)」、宅配用途に最適な「EVデリバリー(https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/)」、日常の移動を支える電動アシスト自転車「スタイル e-バイク(https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/)」、レジャー用途の「ネクストクルーザー(https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/)EV(https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/)」そして近年注目されている16歳以上であれば免許不要で利用できる特定小型原動機付自転車「スマートEV 特定原付モデル(https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata)」など、生活・レジャー・ビジネスの各分野に特化した電動モビリティを展開するEVメーカーとして、着実かつ迅速に事業領域を拡大してきました。

また、当社は企業理念である「一人ひかる 皆ひかる 何もかもひかる」のもと、社員をはじめ、当社に関わるすべての方々がそれぞれの場で輝ける企業づくりを推進し、「良心」と「感謝」の心を最も大切に事業活動を行っております。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売