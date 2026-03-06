バイクウェアのKUSHITANIコラボレーション2026年SS展開『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ キルケーの魔女』からライディングギアの新作が登場!!

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年3月28日(土)より、『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』と本格的なバイクウェアを展開するKUSHITANIとのコラボによるライディングギア全10アイテムをSTRICT-G 各店舗にて販売いたします。合わせてKUSHITANIの一部の販売店でも販売いたします。また、店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年3月６日(金)13時より予約販売を開始いたします。
※KUSHITANIでの展開は3月下旬を予定しております。


(企画：株式会社バンダイ)


■商品紹介


「クシタニ」は1947年に革製品製造販売店として創業した、静岡県浜松市に本社を置くバイクウェアメーカー。レザースーツやグローブを中心としたレーシング、ツーリングギアからアーバンユースのアイテムまで幅広く展開しています。本コラボレーションでは、『機動戦士ガンダム』に加え新たに現在劇場公開中の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のラインナップをプラスして展開いたします。
両タイトルをイメージしたデザインで、レブロフーディジャケット2種、トラックジャケット2種、Tシャツ２種、ポロシャツ1種、バッグ1種、ネックチューブ２種の全10種を展開いたします。



■STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』


『機動戦士ガンダム 閃光ハサウェイ キルケーの魔女』REBRO HOODIE



KUSHITANIが独自開発したダイヤ状の凹凸感のある肉厚な綿タッチの素材を使用しています。裏面も凹凸を設け、肌あたりを抑え、より快適な着心地を実現します。人気のフードデザインはそのままに、右袖を配色にしてスポーティさを向上させました。『機動戦士ガンダム』よりシャアをイメージしたカラーリングでレッドにブラックの配色。背面にはシャアマークを大きく配置したデザイン。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーをイメージしたカラーリングでネイビーにブラックの配色。背面にはマフティーマークを大きく配置したデザインの2種展開。



・商品名　　　：STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光ハサウェイ キルケーの魔女』REBRO HOODIE


・種類　　　　：『機動戦士ガンダム』RED COMET R26モデル（レッド）


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）
・価格　　　　：26,950円(税込)(送料・手数料別途)


・商品サイズ　：M/L/LL/XL


・商品素材　　：表：綿50％　ポリエステル48％　ポリウレタン2％、


　　　　　　　　別布：ポリエステル100％






■STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』


『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』TRACK JACKET



KUSHITANIが独自開発したダイヤ状の凹凸感のある肉厚な綿タッチの素材を使用しています。裏面も凹凸を設け、肌あたりを抑え、より快適な着心地を実現します。デザインのアクセントとして襟や肩などに異素材を使用しています。『機動戦士ガンダム』よりシャアをイメージしたカラーリングでブラックをメインにレッドの配色。背面にはシャアマークを大きく配置したデザイン。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーをイメージしたカラーリングでネイビーをメインにブラックの配色。背面には差し色のオレンジでマフティーマークを大きく配置したデザインの2種展開。



・商品名　　　：STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』TRACK JACKET


・種類　　　　：『機動戦士ガンダム』シャアモデル（ブラック）


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）　
・価格　　　　：25,850円(税込)(送料・手数料別途)


・商品サイズ　：M/L/LL/XL ※SサイズはKUSHITANIのみの展開


・商品素材　　：表：綿50％　ポリエステル48％　ポリウレタン2％


　　　　　　　　別布：ポリエステル100％







■STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』AQUA POLOSHIRTS　RED COMET



水分の含有率を極限まで上げたアクアナイロンを採用した冷感ポロシャツです。ストレッチ性や吸汗即乾機能、エアホールを持ち併せ快適性を追求し、特有の魅力があるメランジ柄を採用。
『機動戦士ガンダム』よりシャアマークをメインにしたデザインを同色系のカラーで表現。



・商品名　　　：STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』AQUA POLOSHIRTS　RED COMET


・価格　　　　：14,300円(税込)(送料・手数料別途)


・商品サイズ　：M/L/LL/XL ※SサイズはKUSHITANIのみの展開


・商品素材　　：表：ナイロン74％　ポリエステル20％　ポリウレタン6％


　　　　　　　　別布：ポリエステル100％


■STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』


『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』FLOW T-SHIRT



吸汗速乾の杢調のTシャツをベースに『機動戦士ガンダム』よりブラックにレッドの配色が映えるシャアマークをメインにデザインしたグラフィックと、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりにネイビーにオレンジの配色が映えるマフティーマークをメインにデザインしたグラフィックの2種展開です。



・商品名　　　：STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』FLOW T-SHIRT


・種類　　　　：『機動戦士ガンダム』26RED COMETモデル（ブラック）


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）
・価格　　　　：6,380円(税込)(送料・手数料別途)


・商品サイズ　：S/M/L/LL/XL


・商品素材　　：綿60％　ポリエステル40％






■STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ヒップバッグ



シティランからツーリングまでカバーする頼れるヒップバッグ。身体に当たる部分はソフトなメッシュ素材、脱着部は可動性のあるバックルを採用しています。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーマークを使用しKUSHITANIの限定カラーを使用したデザイン。



・商品名　　　 ：STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ヒップバッグ


・価格　　　　：23,100円(税込)(送料・手数料別途)


・商品サイズ　：H約215×W約270×D約90mm（約5.2L）


・商品素材　　：1680dコーデュラ(R)ナイロン、ポリエステルメッシュ、人工皮革


■STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ネックチューブ



ストレッチ性のある素材で、バイクに乗る際や、運動の際にフェイスガードとして使用したり、首に巻いて日焼け防止にしたりと、様々な用途で活用頂けるネックチューブです。『機動戦士ガンダム』よりシャアをイメージしたカラーリングのブラック、『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりMAFTYをイメージしたネイビーの２種展開。



・商品名　　　：STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』ネックチューブ
・種類　　　　：『機動戦士ガンダム』26 RED COMETモデル（ブラック）


　　　　　　　　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）
・価格　　　　：4,400円(税込)(送料・手数料別途)


・商品サイズ　：縦 約50.0cm、横 約25cm


・商品素材　　：ポリエステル100％






＜予約受注販売：2026年3月６日 (金)＞



・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」


販売期間　　：2026年３月６日(金)13時～2026年３月29日(日)23時


企画　　　　：株式会社バンダイ


発送月　　　：2026年4月発送予定　


※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。


※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。



＜一般販売：2025年３月28日（土）＞



・STRICT-G　東京お台場店


所在地　：〒135-0064　東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F


電話　　：03-5579-6157


営業時間：11:00～20:00　※土・日10:00～21:00



・STRICT-G　東京ソラマチ店


所在地　：〒131-0045　東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F


電話　　：03-5809-7328


営業時間：10:00～21:00　



・STRICT-G　NEOPASA静岡(下り)店


所在地　：〒421-1224　静岡県静岡市葵区飯間1258


　　　　　(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)


電話　　：054-295-9121


営業時間：8:00～21:00　



・STRICT-G　多賀SA(下り)店


所在地　：〒522-0342　滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内


電話　　：0749‐47‐3228


営業時間：10：00～20：00　


＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。



(C)創通・サンライズ



※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。


※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。


※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。


※日本国外で販売する可能性があります。



■「KUSHITANI」とは


日本のバイクウェアメーカーであるクシタニは「安全の世界を創造します。」のコンセプトで75年以上にわたり日本のライダー向けにウェアを提供してきました。日本のバイクライフスタイルを提案するべく路面店専門店から一般商業施設への出店、ライダーズカフェなど幅広く展開しています。



■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは


『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは


「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。


バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/