脳波BCI・スマートグラス歩行支援など最先端の介護テックが集結。介護・福祉EXPOにて、学生・研究者の研究成果が集まる「介護テック研究発表エリア」を開設。

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年3月10日（火）～12日（木）の3日間、インテックス大阪にて開催する第12回 メディカルジャパン大阪（医療・介護・薬局Week）内「介護・福祉EXPO」において、「介護テックの研究発表エリア」を開設します。

本エリアでは、介護・福祉分野の課題解決を目指した神戸市公立大学法人 神戸市立工業高等専門学校による研究成果が発表・展示され、産学連携・現場導入の可能性を広げる機会となります。

■ 開設の背景

「介護テックは、実際に触れて・体験して・気づくことでこそ前に進む」というその思いから、2025年3月に開催したメディカルジャパン大阪展で初めて「介護テック研究発表エリア」を開設しました。そこでは「学生の研究をリアルで見られて勉強になった」「研究段階の技術に触れられる機会は貴重」など、多くのポジティブな声が寄せられました。こうした反響を受け、2026年の大阪展でも継続して研究発表エリアを開設するに至りました。

本エリアは、若手の開発者・研究者を応援したいという主催者の強い思いから、出展料を無料で提供。資金が限られた研究機関や大学であっても、試作品を“実際に手に取ってもらえる場”に立てるようにし、未来の介護テクノロジーを担う芽を育てることが狙いです。

会場では、これらの研究成果を「実際に手に取って触れて、体験できる」ことが大きな魅力です。

脳波計測やスマートグラスを用いた歩行支援体験、握って温かさを確かめられるセルフケアツール、車椅子補助具の乗車体験など、試してわかる技術が並びます。来場者は、課題背景・構造・使用感をその場で体感しながら、研究者と直接意見交換もできるため、実装イメージを深くつかむことができます。

■ 展示研究ご紹介（一部抜粋）

簡易脳波計を用いたBCI

簡易脳波計OpenBCI を用いた脳波計測に基づく Brain-Computer Interface(BCI）技術を紹介します。 運動想起時に生じる脳波信号を取得し、信号処理および特徴抽出により運動意図を推定します。本研究では、機能的電気刺激（FES）装置の制御だけでなく、日常生活における機器操作や意思伝達を 支援する生活支援型BCIへの応用も視野に入れています。

スマートグラスを用いた歩行支援システム

パーキンソン病の方の歩行や立ち上がり動作を支援する歩行支援デバイスを紹介します。歩行時のつまずきや動き出しにくさといった課題に対し、外部からの情報提示を活用することで、動作を促すことを目的としています。スマートグラスを用いて、利用者の視野内に動作の手がかりとなる情報を提示し、日常動作を自然に支援する仕組みを検討しています。実際の利用体験を通じて使用感や動作の変化を確認し、生活の質向上につながる支援技術を目指しています。

DIVAに対する穿刺前補助的ケア用具

DIVA（Difficult Intravenous Access：困難な静脈確保）に対する穿刺前の補助的ケアとして、看護学の視点から開発したセルフケアツールです。約45℃の温熱効果と、手で握る動作によって、末梢血管の血流促進と筋ポンプ作用を促し、血管の視認・触知しやすい状態づくりに寄与します。また、温かく触れられる感覚は、穿刺に伴う患者の不安や緊張をやわらげ、安心感を高めることで、穿刺への協力度を引き出します。非侵襲的であるため、高齢者・慢性疾患患者・虚弱な患者にも安全に使用可能です。

車椅子の補助ツール

一般的に使用されている車椅子でも、ちょっとしたことで乗り心地が良くなるのではとの思いから、単純なものではあるがこれがあると安全・安心につながるものを製作しています。 車いすに乗って誰かに押してもらった際に、一度は少しの段差に躓いて、前のめりになって落ちかけたことはないでしょうか。今回はそれを予防するものとして、膝の部分を少しだけあげる物を準備しました。これにより背中の方に重心がいき、今までよりも安心して車椅子に乗ることができます。

【開催概要】

介護・福祉・健康増進向け製品・サービスが集結し、実際に見て体験ができる展示会

第12回 介護・福祉EXPO 大阪（メディカルジャパン大阪 内）

会期：2026年3月10日（火）～12日（木）10時～17時

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan合同会社

共催：（一社）日本介護協会、（公社）大阪介護老人保健施設協会

特別協力：関西広域連合

後援：厚生労働省、（一社）日本リハビリテーション病院・施設協会、

（公社）全国老人福祉施設協議会、（公社）全国有料老人ホーム協会など120団体

公式WEBページ：https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/ns.html(https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/ns.html?utm_campaign=prtimes_0305_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材の申込みはこちら :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX199GCxh8NmI5omccN5MEZxeZIkvKXyoaWc=&utm_campaign=prtimes_0305_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

★一般の来場登録はこちら(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18/lHuLDb4AwHChDJ1SmoBkh0VdgzrB3ZM=%20https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=vip-visitor&ct=U2FsdGVkX187ppUW38v6ZI+Z2E99HKuWmExa43d0QWM=&utm_campaign=prtimes_0305_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/