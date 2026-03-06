Audible、島本理生による大人の恋を描いた恋愛小説『わたしたちは銀のフォークと薬を手にして』を松井玲奈の朗読で3月6日より配信開始

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、3月6日（金）より、島本理生さんの小説『わたしたちは銀のフォークと薬を手にして』を俳優・作家の松井玲奈さんの朗読で配信開始します。

本作は、残業も休日出勤もいとわない仕事熱心なOLの知世と、彼女が心を寄せる年上のエンジニア・椎名さんとの「月二のデート」を軸に描かれる、大人の恋の行方をめぐる恋愛小説です。江の島の生しらす、雨の日の焼き鳥、御堂筋のホルモン、自宅での蟹鍋――。丁寧に紡がれる食の風景とともに、距離を抱えたふたりの関係がある秘密を境に変化していく様子が描かれています。

朗読を担当するのは、俳優として幅広く活躍する一方、作家としても活動し、大の読書家としても知られる松井玲奈さん。松井さんはこれまでも島本理生さんの小説の熱心な愛読者であることを公言しており、本作の朗読は、2019年に配信された直木賞受賞作『ファーストラヴ(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B07YFMCXHD)』でのAudibleでの朗読に続く、2作目の島本作品の朗読となります。島本理生さんが創り出す世界や作品の空気感を深く理解した松井さんの朗読が、登場人物の心情を静かに描き出します。

Audibleでは、島本理生さんの作品は、本作のほかにも『ファーストラヴ(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B07YFMCXHD)』をはじめ、オーディオファースト作品『ノスタルジア(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%A2-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FRFPHCSJ)』なども配信しています。ぜひAudibleで島本理生作品をお楽しみください。

Audible 島本理生作品ページ： https://www.audible.co.jp/author/B004LTCN38

松井玲奈さん コメント

「島本さんの作品をAudibleで朗読させていただくのは今回で2作品目になります。島本さんの小説の世界を、また自分の声でお届けできることをとても嬉しく思います。 登場人物たちが些細なきっかけで、人生の次のステップに進んでいく瞬間が丁寧に描かれているところが島本さんの作品の魅力だと私は思っています。 Audibleで朗読するうえで、作品の空気感、登場人物二人の距離感や、熱っぽさのようなものが伝わるといいなと思いながら朗読しました。出版された時から個人的にも大好きな作品です。ぜひみなさんにも聴いていただけたら嬉しいです。」

島本理生さん コメント

「私の小説に登場する女性たちは家庭環境も様々で、時に特殊な状況に置かれながらも、どこかに普通の感性を持っているという共通点があります。前回の『ファーストラヴ』でも、そういった主人公、登場人物たちの気持ちや心情に寄り添いながら表現してくださったので、本作をまた松井さんに担当していただくことには安心感がありました。

『ファーストラヴ』では、抑揚を使い分けて登場人物の個性を際立たせる朗読が印象的でしたが、本作『わたしたちは銀のフォークと薬を手にして』ではより落ち着いた雰囲気の中で、登場人物の解釈やイメージを聴き手に委ねてくれるような表現をしてくださっていると感じました。松井さんは、自然体の清潔感や上品さを纏っていて、それでいて芯のある方。その人柄が今回の朗読の中からも伝わってくる、素敵な朗読です。」

収録映像：https://youtube.com/shorts/sB51euT92I0?si=fUuy62RBSPFA7tkG

【作品詳細】

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして

配信予定日：3月6日

著者：島本理生

ナレーター：松井玲奈

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0GKF6RB6P

残業も休日出勤もいとわない仕事熱心なOLの知世。そんな彼女の楽しみは、仕事で出会った年上のエンジニア・椎名さんとの月二のデート。江の島の生しらす、雨の日の焼き鳥、御堂筋のホルモン、自宅での蟹鍋……。美味しいものを一緒に食べるだけの関係だったが、ある日、彼が抱える秘密を打ち明けられる。行方のわからない大人の恋を描いた恋愛小説。

【ナレータープロフィール】

松井玲奈（まつい れな）

1991年生まれ。愛知県出身。俳優、作家。舞台、テレビドラマ、映画など幅広く活動する。著書に小説『カモフラージュ』『累々』『カット・イン／カット・アウト』、エッセイ『ひみつのたべもの』『私だけの水槽』『ろうそくを吹き消す瞬間』がある。

【著者プロフィール】

(C)︎文藝春秋

島本理生（しまもと りお）

1983年東京都生まれ。2001年「シルエット」で群像新人文学賞優秀作を受賞し、デビュー。

03年『リトル・バイ・リトル』で野間文芸新人賞、15年『Red』で島清恋愛文学賞、18年『ファーストラヴ』で直木賞をそれぞれ受賞。

近著に『天使は見えないから、描かない』、『一撃のお姫さま』など。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL：https://www.audible.co.jp