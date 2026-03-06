【無料提供】CAGUUU、インテリアデザインを支援する家具3Dモデル約300点を2月19日（木）より開始

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、欲しい家具に出会える家具ブランド「CAGUUU（カグー）」にて、2026年2月19日より、家具の3Dモデルデータを無料でダウンロードできるサービスの提供を開始しました。

本サービスでは、CAGUUU家具の3Dモデルデータ（DWG／SKP形式）を提供し、設計事務所・デザイナー・建築家・法人顧客などが、空間提案やパース制作の設計段階から製品を活用できる環境を整備します。

設計業務における検討資料としてぜひご活用ください。

・3Dモデルダウンロードページ ： https://www.caguuu.co.jp/3d-model-download(https://www.caguuu.co.jp/3d-model-download)

■開発背景

近年、インテリア設計や空間デザインにおいて、CGパースやシミュレーションを用いた提案が一般化し、家具の3Dモデルデータの活用が広がっています。一方で、家具モデルの作成は設計者の負担が大きく、提案段階で実在製品を採用しにくいという課題がありました。

CAGUUUでは、標準化されたモデルデータを提供することでモデリング作業を軽減し、設計段階から製品を選択できる環境を整備します。提案から導入までをスムーズにつなぎ、設計フェーズでのブランド接点創出を目的として本サービスを開始しました。

■3Dモデルダウンロードサービスとは

本サービスでは、CAGUUUのテーブル・デスク・ソファ・チェア・ベッドなどの家具3Dモデルデータ（DWG／SKP形式）を無料でダウンロードいただけます。建築・インテリア設計で広く利用される形式に対応しており、空間提案やCGパース制作に活用いただけます。

※ダウンロードは無料で提供しており、注意事項に同意いただくことでご利用いただけます。

主な特長

- 設計段階から実在家具を採用可能

CGパースや空間提案の段階から製品を具体的に検討でき、完成イメージと実際の納品物の乖離を軽減します。

- モデリング作業の削減

標準化されたモデルを利用することで、設計者側のモデリング負担を軽減し、提案業務の効率化に寄与します。

- 提案から購入までの導線形成

検討・設計フェーズから製品に触れる機会を創出し、プロジェクト段階での採用を促進します。

- 商品ページへ直接アクセス可能

各モデルデータから対応する商品ページへ遷移でき、仕様確認から選定・発注までをスムーズに行えます。

- 豊富なデータリソース

3,000点以上の家具ラインナップを基盤に、モデルデータを順次拡充予定です。

- 無償提供による幅広い利用対象

法人の設計・提案業務に加え、フリーランスのデザイナーによる空間検討やインテリアシミュレーションにも活用可能です。

ご利用シーン例

- 住宅・店舗・オフィスなどの空間提案時のCGパース制作- クライアントへのプレゼンテーション用レイアウト検討- リノベーション・不動産販売における内装シミュレーション- 家具選定前のサイズ確認・動線検証- 独立系クリエイターによる模様替え・インテリア検討

■今後の展開

公開モデル数の拡充を進めるとともに、オンライン上で確認できる3Dプレビュー機能の実装を予定しています。あわせて、利用権限の管理やデザイナー向けアカウント機能の導入、さらに多形式データへの対応などを段階的に進め、設計者が継続的に活用できる環境の整備を目指します。

■ 法人のお客様向け

法人のお客様向けに、空間のパフォーマンス向上を支援するサービス「CAGUUU for Business」を提供しております。本サービスは、オフィス・宿泊施設・飲食店・商業空間など多様な業種・空間を対象に、家具選定から調達、設置までをワンストップで支援する法人向けソリューションです。

AXISUシリーズをはじめとする製品を中心に、働く環境のアップデートを目指す企業様へ新しいビジネス空間をご提案。法人様限定の特別価格や導入・設置サポートに加え、空間規模や用途に応じた個別対応にも柔軟に対応し、スムーズな導入を実現します。

・法人向けサービスページ：https://caguuu.com/pages/business-top(https://caguuu.com/pages/business-top)

・お問合せフォーム：https://www.caguuu.co.jp/contact

・メール：contact@caguuu.com

■バーチャルショールーム

「店舗に行けない」「サイズ感や質感がわかりにくい」「自宅に合うレイアウトが不安」--そのような方には、CAGUUU独自開発の没入型バーチャルショールームがおすすめです。日本の住空間に合わせたリアルなサイズ感やインテリアを、スマホやPCからいつでも体感でき、家具選びをもっと自由に、もっとリアルにお楽しみいただけます。

VRショールーム体験はこちら：https://caguuu.com/pages/virtual-showroom(https://caguuu.com/pages/virtual-showroom)

■CAGUUUについて

独自のD2CモデルとODMの活用により、デザイン・品質・価格のすべてにおいて妥協のない家具を、よりお求めやすい価格でお届け。3,000点以上の豊富な家具ラインナップで、お客様のライフスタイルやニーズに寄り添い、誰もが家具を自由に選べることを目指しています。

プロサッカー選手であり投資家でもある本田圭佑氏には、以前よりCAGUUUの理念と将来への挑戦に共感いただき、出資、またアンバサダーに就任いただいております。

今後も、本田氏とともに、家具を通じてより多くの人に快適で自由な暮らしの楽しさを伝えていきます。

・CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu(https://caguuu.com/pages/about-caguuu)

・製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications(https://caguuu.com/pages/product-specifications)

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/(https://caguuu.com/)

公式アプリ：https://caguuu.com/s/1463(https://caguuu.com/s/1463)

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

