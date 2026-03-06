農機具王、「Yahoo!オークション Best Store Awards 2025」を受賞受賞記念！「BSA受賞セール」および「大感謝セール」を全店同時開催

株式会社リンク

本アワードは、年間を通じた販売実績、取引件数、顧客満足度、ストア評価などを総合的に評価し、優れたストアを表彰するものです。今回の受賞は、日頃よりご愛顧いただいているお客様、ならびに関係各位のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

■ 受賞記念セール概要

今回の受賞を記念し、全国の農機具王全店舗にて、特別セールを開催いたします。

【1】BSA受賞セール（ヤフオクネット販売）

期間：3月6日（金）～ 4月5日（日）

対象形態：ネット販売（Yahoo!オークション ストア内）

内容：人気機種の特別出品、数量限定特価商品、注目商品の目玉スタートなど

【2】大感謝セール（店舗直接販売）

期間：3月6日（金）～ 4月5日（日）

対象形態：店舗直接販売

内容：店頭限定特価、即決価格優遇、まとめ買い特典など

■ 対象店舗

農機具の販売を行っている店舗のみ開催

■ 3月の農繁期を全力サポート

3月は春作業が本格化する農繁期の重要な時期です。農機具王では、トラクター・管理機・耕うん機・田植機準備機材など、農繁期に即戦力となる農機具を特別価格でご提供いたします。さらに、毎年需要の高い定番機種や人気モデルも対象とし、「急に必要になった」「買い替え時期を迎えた」「コストを抑えて導入したい」といった農家の皆さまのニーズにお応えします。

受賞の感謝を価格に還元し、農業経営の負担軽減と現場の効率化に貢献することで、地域農業の発展を力強く支えてまいります。

■ 今後の展望

農機具王は「必要とされる農機を、必要とされる方へ届ける」ことを使命に、中古農機流通の透明性向上と利便性強化に取り組んでまいりました。

今後もオンライン販売と店舗販売の両軸を強化し、農業経営を支えるパートナーとして、より一層のサービス向上に努めてまいります。

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町 652 六芳舎ビル 2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011 年 12 月（創業：2009 年 5 月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の買取・販売

Email： mail@noukiguou.com