【ダイヘン】脱炭素経営EXPO 2026 春展 出展のお知らせ

株式会社ダイヘン

当社は「脱炭素経営EXPO 2026春展」に出展いたします。

脱炭素EXPOは、企業や自治体の脱炭素化やサステナブル経営の課題解決への貢献を目的とする日本最大級の展示会です。

今回、当社ブースでは令和7年度新エネ大賞を受賞した「系統用／太陽光併設型 蓄電池パッケージ」をはじめ、国内初の消防認定を取得した「防災用蓄電池パッケージ」、小規模電源を結合して非常時の電力供給を可能にする「マイクログリッド」等、様々な課題解決に資する新製品・新技術を展示いたします。

■ 開催概要

■ 主な展示内容

▲系統用／太陽光併設型 蓄電池パッケージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/174053/table/20_1_4853e05a4d2caf1072fa95e042a513a0.jpg?v=202603061051 ]

◆『企業・自治体向け脱炭素ソリューション』

・事業所の蓄電池導入を低コスト＆省スペースで実現 「自家消費向け 蓄電池パッケージ」

・EV充放電器から施設や設備へ直接電力を供給 「V2B充放電システム」

・AI予測による企業グループ内での再エネ最大活用 「複数拠点の電力融通」

◆『系統用／太陽光発電併設型蓄電池』

・低騒音・コンパクト設計で設置環境の課題を解決 「系統用 蓄電池パッケージ」

・分割仕様で狭路搬入可、工事費用も大幅に低減 「太陽光発電併設型 蓄電池パッケージ」

◆『脱炭素に役立つ非常用電源システム』

・国内初のリチウムイオン蓄電池を採用した消防設備用の非常用電源「防災用 蓄電池パッケージ」

・非常時にエリア内の電力供給を維持し人々の生活を守る 「マイクログリッド」

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ダイヘン EMS事業部 企画部 TEL：06-7175-8599