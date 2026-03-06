京都ノートルダム女子大学

～北山エリアに次世代モビリティがやってくる！～地域活性化に向けた実証実験に京都ノートルダム女子大学の学生が参加

京都ノートルダム女子大学(https://www.notredame.ac.jp/)（学長：中村久美、所在地：京都府京都市左京区）女性キャリアデザイン学環1年次生が、公益財団法人 京都 清宗根付館（館長：木下宗昭、所在地：京都府京都市中京区）連携協力のもと、トヨタの次世代モビリティ「e-Palette」を活用した北山エリア活性化実証実験※ に参加します。

以下のとおりイベントを実施しますので、報道機関の皆様におかれましては、ご注目いただくとともに、周知および取材のご協力をお願い申しあげます。取材いただける場合は、次頁問い合わせ先までご連絡ください。

※北山街協同組合および北山エリア交流連携会議が、トヨタ自動車九州株式会社の協力のもと、持続可能な商店街主導の賑わいモデル創出を目指して実施する実証実験。

■開催概要

日時：2026年3月9日（月）10：00～15：00

場所：京都府立植物園内正門付近

（植物園入園料はご負担ください。根付絵付け体験ワークショップは無料。）

主な内容：京都 清宗根付館所蔵の貴重な根付を展示し、3D制作実演や絵付け体験で伝統を紡ぐ、伝統文化ミュージアム。

１.京都 清宗根付館所蔵の貴重な根付展示

２.実際に根付を手に取って鑑賞できる体験

３.根付制作過程の映像上映

４.3Dプリンタでの根付模型作製デモンストレーション

５.本学と京都 清宗根付館連携の取り組み紹介

６.根付パネル展示

７.本学女性キャリアデザイン学環1年次生による根付絵付け体験ワークショップ実施

■この記事のポイント

１.トヨタの次世代モビリティ「e-Palette」による北山エリア活性化を目的とした実証実験に、同じ地区にある大学として参加します。学生は地域社会と直接かかわる中で学びを深め、周辺地域の魅力を創出し、地域活性化への貢献を目指します。

２.本学との連携活動実績がある京都 清宗根付館の協力のもと、京都ノートルダム女子大学女性キャリアデザイン学環1年次生のアイデアによる伝統文化体験ができるワークショップを行います。本イベントは北山地域の新しい魅力創出を目指すとともに、京都市内の複数地域を結ぶ新しい観光のあり方の提案となることが期待されます。

■京都ノートルダム女子大学女性キャリアデザイン学環について

京都ノートルダム女子大学は、キリスト教カトリック精神による女性教育と「徳と知（Virtus et Scientia）」を兼ね備えた女性を育成することを建学の精神とし、1961 年に創立されました。 「徳」とは、倫理観を基本に人々のために十分行き届いた行動をすること、つまり善の行為ができる人に備わるものです。また「知」とは、社会のリーダーシップをとるに必要な高度な知識を指します。 本学はこれをモットーとして、具体的な行動指針としてあらわしたミッションコミットメント「尊ぶ 対話する 共感する 行動する」を兼ね備えた人間形成を目指す教育を行っています。

女性キャリアデザイン学環は、自分らしい未来（キャリア）を、自身の手で選び取ることができるよう、国際的な視野と、日本社会の動向の理解のもと、社会貢献意識をもって主体的に生きていく女性の育成をめざしています。女性のライフキャリアに特化した科目に加え、カリキュラムの約３分の１が地域や自治体と連携したフィールドワーク、ワークショップや海外での就業体験「海外就業実践」などの実践科目をそろえ、実践力と行動力を培います。2025年4月に開設、取得学位「学士（キャリアデザイン）」。

■京都 清宗根付館について

京都 清宗根付館は、佐川印刷株式会社 取締役名誉会長 木下宗昭による「日本のよき伝統を、日本人の手によって、日本に保管したい」という発意によって、ここ文化首都・京都に設立された日本で唯一の根付を専門とする美術館で2007年9月に開館。

京都市の有形指定文化財で京都市内に現存する数少ない武家屋敷と京町屋の特性を併せ持つ郷士（上層農民）の邸宅「旧神先家住宅」に、現代根付約400点が展示されています。

「新たな挑戦」と「絆」をむね（宗）とし、根付と根付をめぐる文化の継承・創造・発展を目指し、＜魅せる＞＜育む＞＜繋がる＞を使命に、地域と皆さまに開かれた美術館として活動しています。

当館は、佐川印刷のメセナ事業の一環として運営されており、また木下は長きにわたる文化支援活動が功績として認められ、令和７年度文化庁長官特別表彰を受賞しております。

【取材に関するお問い合わせ先】

〔京都ノートルダム女子大学について〕

京都ノートルダム女子大学 連携推進室 安宅 ／ 入試・広報課 松原

（連携推進室）mail：renkei@notredame.ac.jp

電話：075-706-3759／ FAX：075-706-3793

（入試・広報課）mail：kikaku-koho@notredame.ac.jp

電話：075-706-2857／ FAX：075-706-3880