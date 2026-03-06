renue、Drawing Agentを開発。2D図面からAIが3Dモデルを自律生成

株式会社renue

株式会社renue（本社︓東京都港区、代表︓山本悠介）は、2D図面画像をアップロードするだけで 3Dモデルが自動生成されるWebアプリケーション「Drawing Agent」を開発しました。CADソフト ウェアの操作スキルがなくても、設計者自身が数分で2D図面を3Dデータ化できます。従来、CADオ ペレーターが数時間かけていた変換作業を、ファイルのアップロードだけで完結する体験に変えます。

エグゼクティブサマリー

Drawing Agentは、2D図面画像をアップロードするだけで3Dモデルが完成するWebアプリケーショ ンです。設計部門の担当者は、CADソフトウェアを起動する必要がありません。図面をドラッグ＆ド ロップで登録すれば、AIエージェントが図面を読み取り、3Dモデルを自動で生成します。

近年、テキストや画像から3Dモデルを直接生成するAI技術が注目を集めています。しかし、これら は「見た目がそれらしい3D形状」を生成する技術であり、製造業が求める⼨法精度を備えたCADデ ータは出力できません。Drawing Agentは、2D図面に記載された⼨法値・公差・形状指示を正確に 読み取り、CADコードを生成・実行するアプローチを採用しています。

生成過程はブラウザ上でリアルタイムに確認できます。AIが図面をどう解釈し、モデルをどう構築し ているかを逐次表示するため、処理がブラックボックスになりません。元の図面と照合して品質スコ アが基準値に達するまで自動で修正を繰り返し、⼨法的に正確な仕上がりを担保します。

完成した3Dモデルはブラウザ上の3Dビューアで自由に回転・拡大して確認できます。GLB・STL形 式でダウンロードし、後工程のCADソフトウェアや3Dプリンターに直接連携できます。

対象領域の前提

製造業の設計部門では、過去数十年にわたり蓄積された膨大な2D図面資産が存在します。部品図、 組立図、加工図など、紙やPDFで管理されている図面が日常業務の基盤です。

設計者やCADオペレーターの業務では、2D図面から3Dモデルを作成する作業が頻繁に発生します。 新規設計時の3Dモデリング、既存部品の3Dデータ化、取引先から受領した図面の3D変換など、用途 は多岐にわたります。

この変換作業の流れは次のとおりです。まずオペレーターが図面を目視で読み取ります。⼨法値、形 状の輪郭、断面構造、⽳の配置、面取りの指示など、図面上の情報を正確に把握します。次にCADソ フトウェア上で形状をモデリングし、⼨法を入力します。最後にモデルと図面の整合性を検証します。

一方、AI分野では画像やテキストから3Dメッシュを直接生成する技術が急速に発展しています。し かし、これらの技術が出力するのは「見た目の形状」です。⽳の直径が12.5mmであること、フラン ジの厚さが3.2mmであることといった⼨法の正確性は保証されません。製造業では0.1mm単位の⼨法精度が求められるため、直接3D生成AIの出力をそのまま製造工程に投入できません。

1件の図面あたり、手動の変換作業に数時間から1日以上を要します。月間数十件から数百件の変換需 要がある部門では、CADオペレーターの工数の大半がこの作業に費やされています。

目標

Drawing Agentが実現するのは「図面をアップロードするだけで、⼨法的に正確な3Dモデルが手に

入る」という体験です。

設計者が3D化のためにCADソフトウェアの操作方法を習得する必要はありません。CADオペレータ

ーの空き状況を待つ必要もありません。図面画像を選択してアップロードボタンを押すだけで、数分

後には図面の⼨法情報を反映した3Dモデルが完成しています。

品質面では、オペレーターの経験や体調に依存しない安定した精度を実現します。AIエージェントが

元の図面と生成モデルを照合し、基準スコアに達するまで修正を繰り返します。「正解となる図面」

が存在するからこそ可能な、定量的な品質検証です。属人的な品質のばらつきを排除し、誰が・いつ

実行しても同等の結果を得られる状態を実現します。

設計者とCADオペレーターが3D変換の単純作業から解放され、設計レビューや製造性の検討など、

本来注力すべき創造的業務に時間を使える環境を提供します。

課題

変換作業に費やされる膨大な工数

2D図面から3Dモデルを作成する作業は、1件あたり数時間を要します。⼨法の読み取り、形状の解 釈、CAD上でのモデリング、検証まで含めると、複雑な部品では1日以上かかります。設計変更が発 生するたびにモデルの修正が必要です。月間100件の変換需要がある部門では、約400時間がこの作 業に消費されています。

直接3D生成AIでは製造精度に届かない

テキストや画像から3Dメッシュを直接生成するAI技術は存在します。しかし、これらが出力するの

はポリゴンメッシュによる「近似形状」です。⽳の直径が図面指示どおり12.5mmになっているか、

フランジ間の距離が50.0mmであるかといった⼨法の保証がありません。

また、直接3D生成には「正解」が存在しません。入力がテキストや写真の場合、生成結果が正しい

かどうかを定量的に検証する基準がありません。製造業では図面が唯一の正解であり、図面との⼨法

一致が品質の判定基準です。正解なき生成では、品質検証の自動化も困難です。

CADスキルへの依存

3D化にはCADソフトウェアの操作スキルが必須です。設計者が自らモデリングするか、専門のCAD オペレーターに依頼するかの⼆択です。オペレーターの育成には数年の実務経験が必要です。退職や 異動による人員の入れ替わりで、部門の3D化能力が一時的に低下します。外部委託ではコストと納 期の問題が生じます。

品質のばらつきとレビュー負荷

手動モデリングでは、担当者によって品質にばらつきが出ます。⼨法の読み取りミス、⽳位置のず れ、面取りの省略など、ヒューマンエラーが避けられません。長時間の連続作業では後半ほどミスが 増加します。レビュー工程を設けると追加の工数が発生し、エラーが製造工程まで流出すると材料 費・加工費の損失に直結します。

ソリューション・やったこと

図面の⼨法情報を活かしたCADコード生成

Drawing Agentが直接3D生成AIと根本的に異なるのは、「2D図面」を入力とし「CADコード」を出 力する点です。AIエージェントは図面画像から⼨法値・形状の輪郭・⽳の配置・面取り指示を読み取 り、その情報をもとにPythonのCADコード（trimesh/CadQuery）を自動生成・実行します。

メッシュを直接出力する方式では⼨法の制御ができません。一方、CADコード生成方式では「直径

12.5mmの⽳を座標(30, 50)に配置」といった⼨法指示がコードに明示的に記述されます。生成され

たコードは人間のエンジニアが読んで確認・編集できます。ブラックボックスではなく、透明性のあ

る3D生成を実現しています。

ユーザーの操作は図面画像のアップロードのみです。ブラウザで画面を開き、図面ファイルをドラッ

グ＆ドロップするだけで処理が開始します。CADソフトウェアのインストールも、操作方法の学習も

不要です。従来「CADオペレーターに依頼して数時間待つ」だった体験が「自分でアップロードして

数分待つ」に変わります。

元図面との照合による定量的な品質検証

Drawing Agentのもう一つの強みは、元の2D図面という「正解」が存在することを活かした品質検

証です。生成された3Dモデルを複数の角度からレンダリングし、元の図面と照合します。⽳の位置

ずれ、面の⽋損、⼨法の誤差を検出した場合は、自動でコードを修正し再生成します。

この検証・修正サイクルを品質スコアが基準値に達するまで最大10回繰り返します。さらに別のAI

による第三者評価も組み合わせ、見落としやすい角度からの確認も自動で実施します。「正解がな

い」直接3D生成では不可能な、図面ベースの定量的品質保証です。

処理過程をリアルタイムで確認できる安心感

AIエージェントの処理過程はブラウザ上でリアルタイムに表示されます。エージェントが図面のどの

部分を解析しているか、どのようにモデルを構築しているか、現在の品質スコアはいくつかが逐次更

新されます。

処理の各段階を目で追えるため、期待と異なる方向に進んでいないかを早期に把握できます。完成モ

デルはブラウザ上の3Dビューアでそのまま確認できます。マウス操作で自由に回転・拡大し、GLB

またはSTL形式でダウンロードして後工程に活用できます。

効果

変換工数の削減

従来、1件あたり数時間を要していた2D→3D変換作業が、数分の待ち時間に短縮されます。月間100

件の図面を処理する部門では、約400時間の工数削減を見込んでいます。オペレーター約2.5名分の

リソースを他業務に振り向けられます。

担当者の業務は「CADソフトでモデリングする」から「図面をアップロードして結果を確認する」に

変わります。空いた時間を設計レビューや製造性の検討に充てられます。

⼨法精度を伴う品質の安定化

CADコード生成アプローチにより、直接3D生成AIでは得られない⼨法精度を実現します。さらにAI

の自律評価ループにより、担当者の経験値に依存しない均一な品質を確保します。ヒューマンエラー

による⼨法ミスや形状の⽋損を自動検出・修正するため、レビュー工程の負荷も軽減されます。

従来はレビューに追加で1～2時間を要していた工程が、最終確認のみで完了します。エラーの製造工

程への流出リスクも低減します。

CADスキル不要で誰でも3D化を実行

図面をアップロードするだけの操作のため、CADの操作スキルは不要です。設計者が自らの判断で即

座に3D化を実行できます。オペレーターの空き待ちや外部委託の手配が不要になり、3Dデータの取

得スピードが向上します。

今後の展望

今後はアセンブリ図面（組立図）への対応を予定しています。複数部品の位置関係や嵌合を考慮し、

組立状態の3Dモデルを一括生成できるようにします。部品単位だけでなく、製品全体の3D化をアッ

プロード操作だけで完結できる体験を目標としています。

⼨法公差や表面粗さなどの製造情報を3Dモデルに付与する機能も開発を進めています。3Dモデルを

製造現場でそのまま活用でき、図面の参照作業を削減します。

出力フォーマットはSTEP・IGESへの対応を計画しています。既存のCAD/CAMシステムとシームレ

スに連携でき、後工程でのデータ変換作業が不要になります。

renue社は、Drawing Agentを通じて「図面があれば誰でも⼨法的に正確な3Dモデルを手に入れら

れる」環境を製造業に提供していきます。

会社概要

会社名︓株式会社renue

所在地︓〒105-7105 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 5階

代表者︓山本悠介

事業内容︓AIコンサルティング業

URL︓https://renue.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メール︓info@renue.co.jp