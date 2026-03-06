機械設計者向け「機構学」基礎講座をオンライン開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、機構学の基本から主要メカニズムの特性・運動原理、設計時のよくある失敗と対策、機構選定の実践ポイントまでを、演習・事例を交えて学べる公開セミナーを開催します。

スマートフォンや自動車、産業用ロボット、医療機器など、製品の機構は高度化・多様化が進んでいます。一方で、意図した動きを実現するには「部品を組み合わせる」だけでは不十分で、動作原理を理解したうえでの機構設計が不可欠です。動きの理解不足は、干渉やクリアランス不足、点検性不足などの手戻りや品質低下につながり、開発期間の長期化の要因にもなります。本講座では、設計現場の“困った”を解消し、機構設計の判断力を高めることを目指します。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：機械設計者のための「機構学」基礎講座《リンク/カム/伝達機構の動作原理と設計実務への応用》- 形式：Zoomによるオンライン受講- 開催日時：2026/4/15（水）10:00～17:00- 受講料：29,700円/1名（税込）- 講師：鈴木 敬一 講師 (鈴木技術士事務所 代表)

本セミナーでは、機械の「動く」を支える基本原理を押さえたうえで、リンク機構・カム機構・伝達機構を中心に、設計実務で迷いがちなポイントを演習・事例とともに整理します。さらに、設計時に起こりやすい失敗例とその対策、機構選定の考え方まで扱い、日々の設計判断に直結する知識として定着を図ります。

セミナープログラム

1. 機構学の基本

- 機械と機構の違い- 機構の役割と応用分野- 直線運動と回転運動- スカラーとベクトル- 機構の位置・速度・加速度- 運動伝達の種類- 機素と対偶

2. リンク機構

- リンク機構の基本- 四節リンク機構の動作- スライダクランク機構- 各種リンク機構の応用- ロボットアームにおけるリンク機構

3. カム機構

- カム機構の基本- 平面カムと立体カムの種類- カム線図- 間欠運動機構

4. 伝達機構の基礎

- 摩擦伝動の基本- 歯車伝動の基本- 巻掛け伝動の基本

5. 機構設計の実践とポイント

- 機構設計時の注意点- 設計時のよくある失敗とその対策- 機構の選定基準とポイント想定対象- 機械設計エンジニア（特に駆動・メカ機構設計を担当する方）- ロボット開発者- 自動車・産業機械の設計技術者- 機構の基本を学び直したい技術者

※このセミナーの詳細はこちら

https://engineer-education.com/seminar/basic-mechanics/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出 版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



◆会社HP：https://nihon-ir.jp/

◆アイアール技術者教育研究所：https://engineer-education.com/



〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町15－1 CYK神田岩本町3階

TEL：03-6206-4966