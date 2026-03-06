月面探査車「YAOKI」が「発明大賞 本賞」を受賞

株式会社ダイモン

株式会社ダイモン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中島紳一郎）は、日本発明振興協会および日刊工業新聞社が共催する「第51回（2025年度）発明大賞」において、当社の超小型・高強度無人探査車「YAOKI（やおき）」が 「発明大賞 本賞」 を受賞したことをお知らせします。また、本賞は、宇宙機器として初の受賞となります。表彰式は 2026年3月13日、明治記念館（東京都港区） にて開催予定です。本受賞を機に、月面探査車YAOKIの独自性を発揮し、100機のYAOKIを月に送り、月面データセンターになるべく、発明を邁進していきます。

受賞内容

・賞名：第51回（2025年度）発明大賞

・受賞：発明大賞 本賞

・受賞対象：転倒しても走行可能な超小型・高強度無人探査車

・掲載：日刊工業新聞 全国13版（3月6日）

・表彰式：3月13日 明治記念館（東京都港区）

「YAOKI」とは：七転び八起きの発想を月面ミッションへ

YAOKIは、月面探査を普及するために設計された 双輪式の無人探査車 です。最大の特長は、「超小型・超軽量」、「転倒しても走行できる復帰性」、「高い耐久性」を同時に成立させた点にあります。

従来、同等性能の月面探査車は数kg以上が一般的でしたが、YAOKIは 0.5kg以下（世界最小・最軽量クラス） を実現。さらに、上空100mから落下しても壊れない強度を備え、過酷環境での実運用を前提に開発されています。

2025年、月面でクレーター撮影に成功（民間主導の実績）

YAOKIは米国の月輸送ミッションに参画し、YAOKIを搭載した月着陸機が 2025年に月面到達。その後、YAOKIは世界初となる月面クレーター撮影に成功しました。

発明の中核：特許群に裏付けられた「形状」「動き」「強度」

YAOKIのコア技術は、複数の特許技術により体系化されています。

「形状の発明」：本体形状と車輪形状の最適化により、超小型・超軽量を実現

「動きの発明」：転倒状態でも走行を成立させる運動設計

「強度の発明」：衝撃荷重を分散し、実環境耐性を高める構造設計

これらにより、月面輸送でボトルネックとなる 搭載質量・輸送費（1kgあたり約1.5億円） を根本から軽減し、月面での複数機運用を現実的な選択肢へと引き上げます。

技術パートナー／協賛企業の募集（協業で「月面」と「地上」へ）

当社は、YAOKIを核とした事業拡大に向け、以下領域で 技術パートナー・協賛企業 を募集します。

月面探査だけでなく、宇宙と地上の両輪で、パートナー企業の事業機会拡大に貢献します。

1）月面探査・月面インフラに向けた協業

・月面洞窟・クレーター等の過酷環境探査（小型・高強度の優位性）

・複数機運用（メッシュ通信、探査範囲拡大、冗長化運用）

・各種センサー搭載（資源探査、環境計測、自己位置推定など）

・着陸機のデッドスペース活用など搭載設計の最適化

2）製造・量産・品質保証（日本のものづくり力との融合）

・車輪・機構・筐体・基板など部品供給と共同設計

・量産化技術、試験・評価の標準化

・コスト最適化、調達網の強化

3）地上応用（点検・災害・インフラ）への展開

・原子力発電所、災害現場、配管・設備点検などの 地上点検ロボットへ展開

代表コメント

株式会社ダイモン 代表取締役社長 中島紳一郎

「YAOKIは「七転び八起き」の発想を、月面という最も過酷な現場で成立させるために磨き上げた技術です。今回の受賞は、軽量・高強度・復帰性という独自性が産業的価値として認められた結果だと受け止めています。日本の優れた技術パートナーの皆様と共に、月面探査の社会実装と新しい市場創出を加速していきます。そして私達は月のデーターセンターを目指します。」

会社概要

会社名：株式会社ダイモン

代表者：代表取締役社長 中島 紳一郎

所在地：〒104-0041 東京都中央区新富1-6-16 DCCビル

事業内容：月面探査事業／地上点検ロボット事業／教育エンタメ事業

資本金：8,500万円

従業員数：6名

本件に関するお問い合わせ：https://dymon.co.jp/contact/pr/