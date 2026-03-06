メルテックス株式会社、無料Webセミナーを3月12日（木）に開催

アステナホールディングス株式会社

メルテックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤原 誠）は、無料Webセミナー『品質UP確実！現場を変える、ろ過と殺菌の最適ソリューションを公開』を2026年3月12日（木）に開催します。

▶メルテックス株式会社 ホームページ(https://www.meltex.com)

開催概要

表面処理の品質向上には、薬品の選定だけでなく付帯設備の最適化が不可欠です。

本Webセミナーでは、メルテックス株式会社が提案する“実績ある付帯設備ソリューション”を、2つのテーマでご紹介します。

前半は、30年の実績を誇るインタンク式ろ過システム「Flo King」を解説。配管不要で量産からラボまで対応し、歩留まり改善に直結するろ過・攪拌術を公開します。後半は、夏場の微生物トラブルを根本から解決する「電解殺菌装置」をご紹介。薬品だけでは取りきれないバイオフィルムへの新たなアプローチを提示します。

「現場の困りごと」を設備と薬品の両面から解決し、生産性と品質を最大化する実践的なノウハウをお届けします。

【セミナー名】

品質UP確実！現場を変える、ろ過と殺菌の最適ソリューションを公開

【開催日時】

2026年3月12日（木）11:00～11:30 ※日本時間

【形式】

ZoomによるWebセミナー

【お申し込み方法】

下記URLのフォームよりお申し込みください。

https://www.meltex.com/registration.html

【講師】

メルテックス株式会社 営業部 日本営業グループ 機器・商品営業課 右田 昭彦

【参加費】

無料

※注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

メルテックス株式会社 会社概要

会社名：メルテックス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 藤原 誠

設 立：1960年（昭和35年）10月26日

U R L ：https://www.meltex.com

事業内容：電子工業用薬品の製造販売、表面処理薬品（めっき用）の製造販売、化学機器の設計・施工、化学薬品、金属の分析及び回収

【本件に関するお問い合わせ先】

メルテックス株式会社

T E L ：048-665-2122（9:00～17:00）

e-mail：meltex-info@meltex.com