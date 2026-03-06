メルテックス株式会社、無料Webセミナーを3月12日（木）に開催
メルテックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤原 誠）は、無料Webセミナー『品質UP確実！現場を変える、ろ過と殺菌の最適ソリューションを公開』を2026年3月12日（木）に開催します。
▶メルテックス株式会社 ホームページ(https://www.meltex.com)
開催概要
表面処理の品質向上には、薬品の選定だけでなく付帯設備の最適化が不可欠です。
本Webセミナーでは、メルテックス株式会社が提案する“実績ある付帯設備ソリューション”を、2つのテーマでご紹介します。
前半は、30年の実績を誇るインタンク式ろ過システム「Flo King」を解説。配管不要で量産からラボまで対応し、歩留まり改善に直結するろ過・攪拌術を公開します。後半は、夏場の微生物トラブルを根本から解決する「電解殺菌装置」をご紹介。薬品だけでは取りきれないバイオフィルムへの新たなアプローチを提示します。
「現場の困りごと」を設備と薬品の両面から解決し、生産性と品質を最大化する実践的なノウハウをお届けします。
【セミナー名】
品質UP確実！現場を変える、ろ過と殺菌の最適ソリューションを公開
【開催日時】
2026年3月12日（木）11:00～11:30 ※日本時間
【形式】
ZoomによるWebセミナー
【お申し込み方法】
下記URLのフォームよりお申し込みください。
https://www.meltex.com/registration.html
【講師】
メルテックス株式会社 営業部 日本営業グループ 機器・商品営業課 右田 昭彦
【参加費】
無料
※注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
メルテックス株式会社 会社概要
会社名：メルテックス株式会社
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役社長 藤原 誠
設 立：1960年（昭和35年）10月26日
U R L ：https://www.meltex.com
事業内容：電子工業用薬品の製造販売、表面処理薬品（めっき用）の製造販売、化学機器の設計・施工、化学薬品、金属の分析及び回収
【本件に関するお問い合わせ先】
メルテックス株式会社
T E L ：048-665-2122（9:00～17:00）
e-mail：meltex-info@meltex.com