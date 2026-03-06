2025毎日デザイン賞　藤本壮介氏（建築家）に決まる

株式会社毎日新聞社(c) Jan Buus

藤本氏は、東京、パリ、中国・深圳、仙台を拠点に世界各地でさまざまなプロジェクトを進行している、現在最も注目されている建築家のひとり。日本での代表作には「武蔵野美術大学 美術館・図書館」（2010年、東京）、「白井屋ホテル」（20年、群馬）などがある。

2025年大阪・関西万博（25年4月13日～10月13日）の大屋根リングの設計および会場デザインプロデュースが高く評価された。

大屋根リングは、多様な世界がひとつの輪の中で共存できることを直感的に伝え、万博での体験価値を大きく高め、その成功の象徴として2025年の忘れがたい印象を人々に刻んだ。日本の伝統的な木造建築の工法と現代の最先端の技術を組み合わせることで、世界最大の木造建築を実現し、会場全体計画と密接に結びついて日差しや風雨から守られた主動線として機能するだけでなく、人々が滞留したり周辺の景色を展望したりするための場にもなった。選考委員会では、デザインの力を世に示したなど高く評価された。今後の活躍にますます期待が高まる。

大屋根リング＝正円の形は「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を視覚的に体現。 (c) IWAN BAAN伝統的な貫接合に、現代の工法を加えて建築することで、耐力と剛性を高めている。(c)IWAN BAAN

（プロフィール）

ふじもと・そうすけ 1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科を卒業後、2000年に藤本壮介建築設計事務所を設立。14年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞。25年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の会場デザインプロデューサー。26年第67回毎日芸術賞（建築部門）受賞。主な作品に、ハンガリー音楽の家（21年、ブダペスト）、マルホンまきあーとテラス 石巻市複合文化施設(21年、宮城）、ラルブル・ブラン（19年、フランス・モンペリエ）、サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013（13年、ロンドン）、House NA（11年、東京）、House N(08年、大分)など。

◆選考委員（50音順・敬称略）

齋藤精一（パノラマティクス主宰）／柴田文江（プロダクトデザイナー）／須藤玲子（テキスタイルデザイナー）／永井一史（アートディレクター）／保坂健二朗（滋賀県立美術館ディレクター（館長））

◇毎日デザイン賞

https://macs.mainichi.co.jp/design/m/

グラフィックやインテリア、クラフト、ファッション、建築など、あらゆるデザイン活動で、年間を通じて優れた作品を制作、発表し、デザイン界に大きく寄与した個人、グループ、団体を顕彰する賞です。（主催・毎日新聞社）

1955年に毎日産業デザイン賞として創設され、デザインの多様化を背景に76年に毎日デザイン賞と名称を変更した後も我が国のデザインの活性化とともに歩み続けています。国際的、文化的な賞として高い評価を受けています。

