キングスU18 高校3年生の進路のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、キングスU18に所属していた高校3年生が、3年間の活動を終え、次なるステージでのさらなる成長を目指し、新たな進路を決定いたしましたのでご報告申し上げます。

2021年4月に発足したキングスU18は、現在5年目を迎えております（2026年3月時点）。

この度巣立つ高校3年生は、2023年4月に5名が加入したキングスU18の3期生として、チームを牽引してくれました。

キングスユースチームは、「沖縄をもっと元気にする人材を育てる。」という活動理念を掲げており、彼らの活躍とその成長は、まさにこの理念の価値を証明するものです。キングスU18の文化と歴史の礎を築くことに大きく貢献してくれました。

キングスU18での貴重な経験を糧に、卒業生一人ひとりがそれぞれの目標に向かってさらなる飛躍を遂げ、力強く未来を切り拓いていくことを心より応援しています。

■キングスU18 高校3年生進路情報

背番号 / 選手名：#3 嶺井 俊弥

進路先：日本経済大学

〈選手コメント〉

キングスU18に所属していた3年間は自分にとって大きな経験になりました。

コーチ陣をはじめ、ずっと支え続けてくれたスタッフの方々、そして一緒に戦ってきたチームメイトには感謝の気持ちでいっぱいです。

この3年間でバスケの技術や戦術、努力することの大切さ、当たり前のことを当たり前にやり続けることの難しさを学びました。苦しい時期もありましたが、この素晴らしい環境で過ごした時間が自分の成長に繋がったと思っています。

これから大学に進んでも、ここで学んできたことを忘れず、活躍できるように努力し続けます。そして、ここでの経験を誇りに思い、さらに成長した姿を見せられるように頑張ります。

3年間、本当にありがとうございました。

背番号 / 選手名：#7 岩中 大航

進路先：びわこ成蹊スポーツ大学

〈選手コメント〉

3年間を通して、1、2年生の時はまだ周りと比べると技術面でもメンタル面でも劣っている状態で、正直バスケを続けるか悩んだ時期も沢山ありましたが、家族が応援してくれているのを糧にここまで頑張れました。キングスで3年間プレーする事が出来たのはスタッフ陣や両親、チームメイトのおかげだと思っているので、みんなに感謝しています！

今後はびわこ成蹊スポーツ大学に進みますが、やる事は変わらず自分の仕事を全うしてチームの勝利に貢献したいです！

背番号 / 選手名：#12 桶谷 都人

※ZION Christian Academy International 6月卒業予定

〈選手コメント〉

まずはこの3年間支えてくれた家族や、帰国の際に受け入れてくれたチームメイトに感謝をしたいです。

この3年のなかで自分が実際にいたのは１年だけでしたが、色々な挑戦をさせてもらい良い経験をすることができました。大舞台のCHAMPIONSHIP 2025ではSR渋谷U18に負け、INTERNATIONAL CUP 2026に出場することができなかったのはいまだに悔しいです。

しかし、ELITE LEAGUE 2025の最後の4試合をすべて勝ち切ることができて素直に嬉しかったです。それも後輩やスタッフ陣の支えがなくては達成することができなかったので本当に感謝しています。

自分は今通っている学校の影響で大学入学は来年度になりますが、キングスユースでの約5年間の経験を活かして自分の個性をしっかり出せるように頑張りたいです。

今まで応援してくれた方々や支えてくれた方々、本当にありがとうございました。

背番号 / 選手名：#33 長嶺 充来

進路先：日本体育大学

〈選手コメント〉

まず、キングスU18に入団して本当に良かったと感じています。入った当初は、本当にここで成長できるのかと不安な気持ちもありました。しかし、キングスU18に入ったからこそ、自分のスキルと向き合い、苦手な部分を克服しながら成長することができました。

また、部活動ではなかなか経験できない海外チームとの試合や、プロを身近に感じられる環境で学ぶことができ、多くの貴重な経験を積むことができました。これらは本当に、この環境でしか得られないものだと思っています。この3年間で多くの方々が携わってくれたおかげで色々な経験ができたので、本当に感謝しかありません。

さらに、プレー面だけでなく人間性の部分でも多くのことを教えていただき、この3年間を通して大きく成長できたと実感しています。

大学では、これまでとは違い、人数も多く、必ずしも試合に出られる環境ではないことを理解しています。だからこそ、これまでの自分に固執せず、初心に立ち返り、レベルの高い環境の中で誰よりも努力を重ねていきたいと考えています。

そして、一日でも早く大学の舞台で活躍できる選手になることを目標に取り組むと同時に、いつか再びキングスに戻ってくることができるように、そしてキングスにふさわしいプレーヤーへと成長できるよう、全力で頑張っていきます。またこれまで支えてくださった指導者の方々や仲間、そして応援してくださる皆さんへの感謝の気持ちを忘れず、一つひとつのプレーに全力で向き合っていきたいと思っています。

結果だけでなく、挑戦し続ける姿勢や成長する過程も見てもらえるような選手を目指して、これからも努力を続けていきます。

背番号 / 選手名：#71 名城 寿唯

進路先：神奈川大学

〈選手コメント〉

キングスU18での経験は濃密で、忘れられない3年間になりました。

3年間本当にたくさんの方々に支えられてバスケットできたことを、心から嬉しく思いますし、感謝でいっぱいです。ありがとうございました。

このご恩を忘れず、大学でも沖縄で応援してくださった方々に良い結果を残して、がんばってるよ、と報告できるように、そして何よりまたキングスのユニフォームを着て皆さんの前でプレーして夢を与えられるような選手になれるように頑張りますので、引き続き沖縄から応援してくださると幸いです！

