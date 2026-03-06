『AI 時代、顧客に刺さるメッセージはどう見極める？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/hootfolio-20260319/M1D



■ 生成 AI により変わるマーケティング、「つくる」は簡単に。では「選ぶ」は？

生成 AI の進化により、マーケティングの現場は大きく変化しています。これまで時間と労力をかけて生み出していた企画案やクリエイティブ、コピー案は、今や短時間で大量に創出できるようになりました。





しかしその一方で、施策の量は増え、チャネルは多様化し、扱うデータも爆発的に拡大しています。打ち手が増えた今こそ、「どのメッセージが本当に顧客に刺さるのか」を見極める力が強く求められています。■ 相関ではなく「因果」で捉える、顧客価値の真因を見極める方法多くの企業がデータを活用する一方で、「なぜ成果が出たのか」「何を変えれば伸びるのか」まで説明できているケースは多くありません。この課題に対して、因果分析を取り入れることで、成果を導く“キードライバー”を特定し、顧客にとって本当に価値となるメッセージを導き出すことが、マーケティングの意思決定を大きく進歩させる鍵となります。■ 仮説を「実験」で検証する、再現性のある意思決定プロセス一見、有望に見えるアイディアも、それが実際に成果につながるかどうかは検証しなければ分かりません。本ウェビナーでは、実験を通じて施策の効果を科学的に確かめ、再現性をもって「勝てる施策」を選び続けるための意思決定プロセスをご紹介。実際のマーケティング事例をもとに、要因の特定から仮説設計、検証までをどのように進めたのかを具体的に解説します。■ 意思決定を支える仕組みとしての、因果AI「causal analysis」株式会社hootfolioは、「科学的な意思決定を、あらゆる人に」を掲げ、2025年に日本電気株式会社（NEC）からカーブアウトしました。NECの研究所で生まれた因果AI「causal analysis(R)︎（コーザル・アナリシス）」により、専門知識がなくてもデータから“成果を動かす要因”を特定。施策立案から実験による検証・改善までのプロセスを一気通貫でご提供します。生成AI時代に求められる、再現性ある科学的な意思決定の実践をサポートします。■ こんな方におすすめ・効果的なメッセージの見極めに課題を感じている方・データはあるが、意思決定に活かしきれていない方・経験や勘に依存した判断から脱却したい方・再現性のあるマーケティング戦略を構築したい方■主催・共催株式会社hootfolio■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/hootfolio-20260319/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]