『受信過多で見過ごされる販促メール、確実に届いて読まれる通知チャネルとは』というテーマのウェビナーを開催

■受信過多で販促メールが見過ごされる

キャンペーン告知・イベント集客・各種お知らせなど、顧客への接点づくりはメール配信が中心になりがちですが、受信側ではメルマガやサービス通知が日々大量に届き、そもそも「開く前に流れてしまう」状態が起きやすくなっています。特にBtoCの販促メールはスマホで閲覧される比率も高く、他アプリの通知やSNSの情報に埋もれて後回しにされやすいため、発信側が工夫しても読まれにくい状況が続いています。





■重要な告知ほど埋もれ、打ち手が限られるメール配信の担当者は、顧客に読んでもらうために、件名や配信タイミング、セグメント配信など改善を試みていますが、いずれも限界が見えやすく、受信過多の環境では「工夫しても気付かれない」という壁にぶつかりがちです。セール開始やタイムセール、クーポン配布、再入荷通知、予約のリマインドなど、"期限のある告知"では、見過ごされてしまうとクリックやサイト訪問・来店につながらず、取りこぼしがそのまま売上機会の損失につながってしまいます。そして、反応を取り戻そうとして配信回数を増やすほど受信過多が進み、ますます埋もれやすくなるという悪循環に陥りやすい点も課題です。■SMSで確実に届いて読まれる通知チャネルを―埋もれない発信と郵送DM代替本セミナーでは、メールの弱点を補う通知チャネルとして、SMSの活用について解説します。SMS送信サービスは、DMや重要通知の郵便代替としても、コスト削減効果や開封確認を仕掛けられる点などで注目されています。また、セミナー内では、マニュアルレスでも使いこなせる日本テレネットの「SMS HaNa」についてご紹介し、なぜ、高い到達性が実現できるのか、どのような利用効果が得られるのかなど、特徴や活用ポイント、事例も含めて詳しく解説します。新たな情報発信チャネルの可能性を知り、"顧客に情報が届かない""メールの効果が頭打ち""発信を反応につなげたい"といった課題を解決できるセミナーです。

