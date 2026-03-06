『【自治体向けのサービス提供に向けて】LGWAN-ASP参入を最短で実現するための選択肢』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ntt-east-20260324/M1D



■広がる自治体ビジネスと、避けて通れない「LGWAN-ASP」

自治体DXの進展により、業務システムや各種クラウドサービスの活用は急速に広がっています。

こうした流れは、自治体向けビジネスを検討するITベンダーにとって、大きなビジネスチャンスです。

一方で、自治体へアプリケーションを提供する場合、LGWANを前提とした提供方式が求められるケースが増えているのも事実です。

その結果、自治体市場へ本格参入するうえで、「LGWAN-ASP登録が事実上の要件」となる場面も少なくありません。

「自治体向けにサービスを展開したいが、LGWAN対応がネックになっている」そんな課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。





■「構成はどうする？」から始まるLGWAN参入の悩みLGWAN経由でアプリケーションを提供するためには、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が定める要件を満たす必要があります。しかし、・要件を読んでも、自社サービスにどう当てはめればよいか分からない・どこまで対応すれば申請が通るのか、判断基準が見えない・技術要件だけでなく、申請・運用まで含めて設計する必要があるなど、LGWAN-ASP参入には多くの壁があります。実際、次のような不安や迷いはないでしょうか。・そもそもLGWAN／LGWAN-ASPの仕組みがよく分からない・どのような接続構成にすれば、LGWANの要件を満たせるのか・J-LISへの登録申請では、何をどこまで準備すべきなのかこれらを整理しないまま進めてしまうと、設計のやり直しや申請差し戻しによって、時間とコストが増大するリスクもあります。■LGWAN-ASP参入に必要なポイントを整理するLGWAN-ASP参入では、「どの基盤にサービスを構築するか」によって、LGWAN接続における対応事項や難易度が大きく変わります。・LGWAN-ASPホスティング上に構築するのか・既存のパブリッククラウド（AWS / Azure 等）を活用するのか本セミナーでは、自治体向けサービス参入を目指す企業様に向けて、・LGWANおよびLGWAN-ASPの基本整理・LGWAN接続における代表的な構成パターン・J-LIS登録申請における実務上のポイントを体系的に解説します。あわせて、LGWAN接続対応の具体策として「地域エッジクラウド タイプV」や「クラウドゲートウェイサーバーホスティング」を活用した構成例を紹介し、自社サービスに適した進め方・選択肢を明確にします。「何から始めればよいかわからない」状態から、「自社に合った進め方が見える」状態へ。LGWAN-ASP参入を現実的な計画に落とし込むための、第一歩となるセミナーです。■こんな方におすすめ・自治体市場への新規参入を検討している情報通信業（SIer／アプリベンダー）の方・自社サービスのLGWAN-ASP登録を目指しているが、進め方に悩んでいる方・パブリッククラウドを活用した自治体向けサービスを構想している方・構成設計やJ-LISへの登録申請に向けた具体的な支援内容を知りたい方■主催・共催NTT東日本株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ntt-east-20260324/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]