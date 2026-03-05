むすびえが第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」福祉の部を受賞しました

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会の実現を目指す「認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下、むすびえ）」（東京都渋谷区、理事長：三島理恵）は、社会課題の解決やSDGsで掲げられた目標の達成へ懸命に行動する人たちを支援する「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」を「福祉の部」で受賞し、最高額となる賞金1,000万円をいただきました。

むすびえ理事長 三島理恵むすびえは多様な担い手と協働し、全国のこども食堂を支援している





第7回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞では、医療、教育、福祉など8部門、計892件の応募のなかから、専門家や有識者らと財団理事会の選考を経て、受賞者が選ばれました。



こども食堂は2012年の誕生以来、全国に広がり続け、2026年3月2日にむすびえが発表した全国箇所数調査（確定値）において、その数は1万2,602カ所に上っています。多くのこども食堂は、子どもだけでなく誰もが来られる地域の居場所として活動し、地域のにぎわいづくりや高齢者の生きがいづくり、孤独孤立や貧困などの課題の改善など、さまざまな価値を創出しています。



むすびえは、地域ネットワーク団体・企業・その他団体、多くの支援者の皆さまと共に、こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくることを目指して活動してきました。主な事業として、各地域でこども食堂を支える地域ネットワーク団体を支援し、企業・団体と協働してこども食堂へ支援を届け、調査・研究と啓発を行っています。2024年度は、のべ3,914団体に約6.9億円の助成を行った他、企業等からの物資等支援をのべ10,532団体へ仲介しました（売価計算で約4.7億円）。

今回の受賞にあたり、こども食堂関係者の皆さまに敬意を表しますとともに、これまでご支援いただいた多くの支援者の皆さまへ、この機会をお借りしてあらためて御礼を申し上げます。

本賞を励みに、これからも現場の声に寄り添いながら、この大切な営みが社会に広がっていくよう尽力してまいります。

【SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞について】

国連が採択したSDGs（持続可能な開発目標）の17の分野で活動し、めざましい功績を残した個人・団体を支援するために、2022年に公益財団法人岩佐教育文化財団が創設。第7回は医療、教育、福祉、環境、経済、平和・人権、芸術・スポーツ、農林水産・食の計8部門から受賞者が選出されました。

【こども食堂とは】

地域食堂、みんなの家などという名称にかかわらず、子どもが一人でも安心して行ける無料または低額の食堂。各地で自発的に運営され、多くはボランティアによって営まれ、子どもを中心に幅広い世代の人たちが食を通じて交流する「みんなの居場所」となっています。地域のにぎわいづくりや高齢者の生きがいづくり、孤独孤立や貧困などの課題の改善にも寄与しています。制度の裏付けはありませんが、箇所数は1万2,602カ所（2026年度確定値）あることが明らかになっています（参考：全国の小学校は約2万校、中学校は約1万校、児童館は約4,000カ所）。

「こども食堂が大事にしていること／これからも大事にしていきたいこと」

https://musubie.org/precious/

【認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえについて】

理事長 ： 三島 理恵

設立：2018年（2021年5月認定NPO法人取得） 所在地：東京都渋谷区

HP：https://musubie.org/

むすびえは、「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」をビジョンに、こども食堂が全国のどこにでもあり、みんなが安心して行ける場所となるよう環境を整えるとともに、こども食堂を通じて、多くの人たちが未来をつくる社会活動に参加できるように活動しています。