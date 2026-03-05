【発売即重版で累計30万部突破！】大人気児童文庫シリーズ最新刊『歴史ゴーストバスターズ １１.白黒つける恋戦！』

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社から2月26日（木）に刊行された児童文庫キミノベル『歴史ゴーストバスターズ １１.白黒つける恋戦！』が発売後即重版となり、シリーズ累計30万部を突破いたしました。

「歴史ゴーストバスターズ」シリーズは、孤高の歴女・天照和子とゴーストバスターの狐屋コオリがタッグを組み、悪霊化した歴史上の人物を成仏させるというストーリー。2021年に刊行されてから「おもしろくて、勉強になる！」と小・中学生を中心に着実に読者ファンを増やし、ついにシリーズ累計30万部を突破！ 2026年夏には秋田書店にてコミカライズも決定し、今後も目が離せない人気シリーズとなっております。

「歴史ゴーストバスターズ」シリーズ紹介はこちら

https://www.kiminovel.jp/series/rekishig/

最新刊のあらすじ

最強歴女・天照和子。6年生になり、コオリとクラスが離れてしまった！ 隣の席には儚げな転校生・神鴉タマ。このタマとやら、いきなり「結婚したい」と申し出てきた。あわてるコオリと礼の一方で、なぜか私はタマのことが気になり……まさかこれが、恋？ つまりは「神鴉和子」爆誕か!?!?

最強シリーズ、天翻地覆の新章スタート！！

＜最新刊のあらすじ紹介動画も公開中！＞

＜動画はコチラ＞

https://youtube.com/shorts/y63X6EVqk9s

シリーズ初プレゼントキャンペーンも開催中！

店頭フェアを記念して、シリーズ初となるプレゼントキャンペーンを開催！

ここでしか手に入らない豪華プレゼントが当たります！

【プレゼント】

A：応募券2枚コース カラビナ付きマルチケース 100名様

歴バス(1)～(10)の応募券どれか1枚 ＆ (11)の応募券1枚

B：1枚コース A4クリアファイル 100名様

歴バス(1)～(11)の応募券どれか1枚

【応募方法】

「歴史ゴーストバスターズ」シリーズのカバー袖にある応募券を必要枚数ハガキに貼り、必要事項（希望のコース・お客様の郵便番号・住所・氏名・電話番号・年齢）をご記入の上、切手を貼ってご郵送ください。

【キャンペーン詳細】

https://www.poplar.co.jp/topics/66669.html

大好評！ ネットプリントに新イラストのブロマイドが追加！

全国のコンビニや一部のスーパーマーケットのマルチコピー機で、ブロマイドやショートストーリーを印刷できるサービス・ネットプリント。これまで「歴史ゴーストバスターズ」シリーズでは、ネットプリント限定の作者書き下ろしショートストーリーや、カバーイラストのブロマイドなどを配信し、好評いただいておりました。

今回、最新刊『歴史ゴーストバスターズ』11巻の発売に合わせて、2月26日より11巻と6巻のブロマイドも追加で配信しております！

著者プロフィール

作／あさばみゆき

3月27日うまれのB 型。横浜市在住。2013 年に第12 回角川ビーンズ小説大賞奨励賞を受賞。14 年、第2 回角川つばさ文庫小説賞一般部門金賞を受賞。著書に「いみちぇん！」「星にねがいを！」「サバイバー!!」（角川つばさ文庫）、「都道府県男子」（野いちごジュニア）の各シリーズ、『超人物伝 紫式部』、アンソロジー参加作に『ダメ恋？』（ともにポプラキミノベル）があり、『大正もののけ闇祓い』（ポプラ文庫ピュアフル）『奥様は伯爵家の宝石士』『茶寮かみくらの偽花嫁』のほか、あさば深雪名義もある。

絵／左近堂絵里（さこんどう・えり）

漫画家・イラストレーター。「絵師100 人展」に参加するなど、美麗な画風で人気を博す。著書に『桃組プラス戦記』『ハカセがっ!!』など多数。オンラインゲームのキャラクターデザインなども務める。

書籍情報

『歴史ゴーストバスターズ １１.白黒つける恋戦！』

作／あさばみゆき

絵／左近堂絵里

定価（通常版）：858円（税込）

定価（特装版）：1,518円（税込）

発売日：2026年2月26日

書誌ページ：https://www.kiminovel.jp/book/rekishi11/

Amazon：https://amzn.to/3ZFZueZ