【3/18開催】少人数ECの「問い合わせ増殖」を解消。CS対応を購買意欲に変える4社共催セミナーにインゲージが登壇

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォ-ム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也、以下インゲージ）は、2026年3月18日（水）に開催されるオンラインセミナー「少人数ECがハマる『問い合わせ増殖』の正体 ― CS対応が購買意欲を左右する」に登壇することをお知らせいたします。

https://service.openlogi.com/seminar/20260318/?organizationId=2780

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催の背景

昨今のEC市場の拡大に伴い、少人数で運営を行うEC事業者において「問い合わせ対応のパンク」が深刻な課題となっています。「FAQがあるのに問い合わせが減らない」「窓口が分散し、対応漏れや二重返信が発生している」「物流トラブルによる炎上」といった悪循環は、担当者の疲弊を招くだけでなく、顧客満足度の低下や離脱に直結します。

◆登壇内容

本ウェビナーでは、曖昧になりやすいCS対応の課題を【問い合わせ運用】【自己解決導線】【物流】【購入後コミュニケーション】の4つの領域に分解。どこで問い合わせが増殖しているのか、どこから対処すべきなのか、各分野のプロフェッショナルが実践的なノウハウを公開します。

インゲージからは、大切なお客様の声を無視せず、信頼を維持するための「仕組み化」についてお話しします。チャネルが多様化する今、対応漏れや情報の属人化を防ぐ一元管理は不可欠です。チーム全員で履歴を共有し、一人ひとりに誠実に向き合うことでミスを未然に防ぎ、顧客体験（CX）を高め、その声を確実に事業改善へ活かす体制を提案します。

【第1部】絶対に避けるべき問い合わせ対応の落とし穴～CSトラブルを防ぎ、顧客体験を向上させる方法～

株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケタ― 佐竹 彩華

【第2部】”見つからない”をゼロに！問い合わせを発生させない検索DX戦略

株式会社Helpfeel マーケティング部 AI・DX推進ナビゲーター 塩見 拓馬氏

【第3部】物流業務は「作業しない」が最適！トラブルを減らし商品企画に集中する成長戦略とは

株式会社オープンロジ セールス＆マーケティング部 物流ネットワークチーム 林 秀一氏

【第4部】顧客が最も使いやすい窓口」LINEが、CS対応を購買意欲に変える

IRISデータラボ株式会社 Atouch事業部 セールスユニット マネージャー 執行役員 中村 祐貴氏

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/277_1_7aa9625fb38d79838819fe35680f6327.jpg?v=202603060951 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp