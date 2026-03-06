無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」創業者が初の著書を刊行

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介、以下、スマイルカンパニー）は、代表・山野俊介による初の著書「車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？」を、2026年3月11日に扶桑社より発売いたします。

本書は、無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」が、加盟店募集開始からわずか3年で全国100店舗を突破するまでの歩みをまとめた一冊です。成功事例ではなく、現場での意思決定や対話の積み重ねを中心に記録しています。「スマイルカーズ」の成長を支えたのは、制度や本部組織の完成度ではなく、加盟店オーナー一人ひとりと向き合う姿勢です。分からないことは頼り、困りごとは率直に共有し、上下ではなく横の関係で学び合う文化が、信頼と助け合いを生み、事業成長を後押ししてきました。書籍には、加盟店オーナー3名による座談会も収録。成功談に限らず、現場で交わされた本音や意見をそのまま掲載し、「スマイルカーズ」の実像と組織の温度感を伝えています。フランチャイズ加盟を検討する方や、フランチャイズ本部で組織運営の課題を抱える経営者やマネジメント層にとっても、実務に直結する示唆を得られる一冊です。



今後もスマイルカンパニーは、「スマイルカーズ」を通じて加盟店オーナーと真摯に向き合い、現場に根ざしたフランチャイズモデルの確立と持続的な事業成長を目指してまいります。

■書籍概要

書名：車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？

著者：山野俊介

発売日：2026年3月11日

出版社：扶桑社

価格：1,700円（税込）

オンライン販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102409/

■著者について

山野俊介（やまの しゅんすけ）(https://lit.link/shunsukeymn)

株式会社スマイルカンパニー 代表取締役。1979年生まれ、埼玉県在住。ホンダディーラーに16年間勤務し、営業14年、店長2年を経験。メーカー全国表彰を6年連続で受賞し、10年間で1,000台販売を達成。独立後、2022年10月より車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を本格始動し、加盟店募集開始から3年で130店舗を超える。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出。2026年より「働くクルマ」に特化した買取フランチャイズ「スマイルトラック」の加盟店募集を開始。

著者コメント

車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」は、加盟店募集の開始からわずか3年で130店舗を突破しました。目標として掲げてはいたものの、それが実現していちばん驚いているのは当の私自身かもしれません。なぜ、そんなスピードで加盟店を広げることができたのか？その理由を、派手な成功談ではなく（実際、派手さはまったくありませんでした）、泥くさい日々を振り返りながら正直に書きました。スマイルカーズは最初から本部組織が強固だったわけではありません。むしろ小さかったからこそ、目の前の加盟店オーナーと真正面から向き合うしかありませんでした。困ったら「困っています」と伝え、分からなければ頼る。上下ではなく横で学び合う。そんな積み重ねが、濃いコミュニティ文化を育て、オーナー同士の助け合いによって成長を加速させてきたのだと思います。本書に収録した座談会には、笑いも本音も、鋭い指摘もそのまま詰まっています。3人のオーナーの言葉が、「スマイルカーズ」という組織の体温を伝えてくれるはずです。「スマイルカーズ」への加盟を検討されている方はもちろん、フランチャイズの本部づくりや加盟店支援に悩む方、組織を「人」で強くしたい経営者の方にも読んでいただきたい一冊です。4年目で150店舗を目指し、その先に売上100億円を掲げた理由まで、飾らずに書きました。

参考：株式会社スマイルカンパニーについて



スマイルカンパニーは、「お客様に喜ばれるパートナーであり続ける」をモットーに、中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を全国100店舗以上展開しています。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出。2026年より、働くクルマに特化した買取フランチャイズ「スマイルトラック」の加盟店募集も開始しました。今後もスマイルカンパニーは、加盟店オーナーと真摯に向き合い、現場に根ざしたフランチャイズモデルの確立と持続的な事業成長を目指してまいります。

スマイルカーズ公式ページ(https://smile-cars.jp/)

スマイルトラック公式ページ (https://smile-truck.jp/)

スマイルカンパニー企業情報ページ(https://smile-cars.jp/company/)

【会社概要】

会社名： 株式会社スマイルカンパニー

設立： 2022年1月

所在地： 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者： 代表取締役 山野俊介

事業内容： 中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」「スマイルトラック」の運営、関連事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー 広報担当：高橋

電話：049-272-7819、メール：aloha@smile-cars.jp