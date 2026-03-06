アウトドア現地で“その場洗浄”「POWASH」が世界三大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」受賞

合同会社even

iF DESIGN AWARD は1953年にドイツで創設され、Red Dot Design Award、IDEAと並び世界三大デザイン賞の一つとして知られています。

2026年の同賞には世界68カ国から11,000点以上の応募が集まり、国際的なデザイン専門家129名による審査の結果、「POWASH」がプロダクトデザイン部門 ガーデン / アウトドアリビングカテゴリーにおいて受賞しました。

■審査で評価されたプロダクトコンセプト

「アウトドア現地で洗浄できる」という新しい習慣

サーフィン、キャンプ、釣りなどのアウトドアでは、泥・砂・海水を持ち帰ることが長年の課題でした。POWASHは「コードレス」「水源自由（バケツ・ペットボトル）」「コンパクト設計」を組み合わせることで、「その場で洗ってリセットする」という新しいアウトドア習慣を提案しています。

さらに、人にも使えるシャワーモード搭載で、ギアも人も洗って帰れるアウトドアのニュースタイルです。

■デザイン評価ポイント

＜Idea＞

アウトドアで発生する「汚れを持ち帰る問題」に対し、

現地で即洗浄するという明確な課題解決アイデア

＜Form＞

アウトドアギアとして成立するコンパクトでミニマルな一体型デザイン

＜Function＞

コードレス × 水源自由 × 軽量設計により

洗浄力と携帯性を両立

＜Differentiation＞

従来の家庭用高圧洗浄機とは異なる

“持ち出せる洗浄機”という新カテゴリー

＜Sustainability＞

水使用量の削減、ギアの長寿命化、泥・砂の持ち帰り防止

など、アウトドア環境への配慮も評価されました。

■POWASHについて

POWASHは、アウトドアシーンでの使用を想定した持ち運べるコードレス高圧洗浄機です。

海、山、車中泊など、さまざまなシーンで、ギア・車・体についた泥や砂をその場で洗浄できます。

従来の家庭用高圧洗浄機の課題であった「電源の制約」「水道接続」「大きさ」を解消し、アウトドアでも気軽に使える設計となっています。

さらにこれまでにない「人にも使える」という簡易シャワーとしての用途も兼ね備えています。

■今後の展開

SKIP INTROでは、POWASHを通じて

「イントロをスキップして、本編を楽しむように。」

アウトドアの煩わしさをスキップして、本質的な時間を楽しめるアイテムを届けていきます。

■製品概要

商品名：POWASH Lite

サイズ：17×18.5×6.5cm（本体展開時）17×11.5×6.5cm（本体折り畳み時）

本体重量：約810g（ノズルなどアクセサリーを除く）

販売価格：19,880円（税込）

https://www.makuake.com/project/powash/

■会社概要

会社名：合同会社even

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-3三橋ビル3階

代表：後山萌

URL：https://even-official.com/pages/about-us