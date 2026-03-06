企業ブランディングを医学で加速。戦略的産業医・冲永昌悟氏がSMOの「CHD」に就任

エスエムオー株式会社

パーパス・ブランディングのエスエムオー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：齊藤三希子、以下SMO）は、2026年3月1日付で、医学博士・産業医の冲永昌悟氏を「Chief Health Doctor チーフ・ヘルス・ドクター（以下、CHD）」に迎えたことをお知らせいたします。これにより、SMO社内の健康経営を促進するだけでなく、SMOのクライアントに対して、医学の視点を経営戦略にするまでの伴走支援が可能となります。

■ 就任の背景：パーパスを「絵に描いた餅」にしないために

SMOはこれまで、多くの企業のパーパス策定・浸透を支援してきました。掲げたパーパスを浸透させ、実行力を生むためには、組織そのものが「健全」でなければなりません。

銀行員から医師へ転身し、組織の制度設計に精通した冲永氏をCHDに迎えることで、健康を「福利厚生」から「経営戦略」へとアップデート。言葉（パーパス）と実態（健康な組織制度）を一致させた、次世代のブランディングを推進します。

■ 特別対談：『健康経営の設計が企業を強くする』

CHD就任にあたり、代表・齊藤と冲永氏による特別対談記事を公開いたしました。

産業医を、失点を防ぐ「ディフェンス」だけでなく、生産性を最大化させる「オフェンスの起点」と定義する、全く新しい健康経営のあり方について語っています。

『健康経営の設計が企業を強くする』https://www.smo-inc.com/insights/4575

■ 新CHD 冲永 昌悟（おきなが・しょうご）氏 略歴

医学博士 / 戦略的産業医

1997年、慶應義塾大学法学部卒業後、日本興業銀行（現・みずほ銀行）に入行。過酷な労働環境を目の当たりにし、 「企業の環境を変える」べく医師を志し、帝京大学医学部に進学。国立国際医療研究センター等での臨床を経て、2020年には東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の専属産業医としてコロナ対策の制度設計を主導。また広尾ストレスクリニックにてカウンセリング業務に従事し、慶應義塾大学院SDM研究科の研究員として職場ストレスについて研究中。現在は会社の制度設計を重視した産業医として活動中。

■ クライアント向け提供サービス- インターナルブランド体質診断： 組織の停滞要因を医学的・経営的視点から可視化。- パーパス推進の制度設計： 働き方をパーパスと整合させ、実行力を高める制度へ刷新。- エグゼクティブ・コンディショニング： 経営層の意思決定の質を高める専門医の伴走。■ コメント

CEO 齊藤 三希子

「組織は、健康であることで、より高いパフォーマンスを出すことができ、パーパスの実現と持続的な成長につながります。冲永先生と共に、言葉と実態が伴った本質的なブランド変革を提供してまいります。」

CHD 冲永 昌悟

「銀行員時代の原体験を胸に、働く人が真に輝ける新しい健康経営の形をSMOと共に、社会へ示していきます。」

■ ウェビナー開催告知

2026年6月に、CHD冲永氏講演ウェビナー 『企業価値を上げる健康経営』を予定しております。

こちらの詳細につきましては、SMOニュースレターで追ってご案内をお送りいたします。

ニュースレターのご登録は https://www.smo-inc.com/contact_us の中央下段メニュー「Subscribe」ボタンよりご登録ください。

■ SMOについて

エスエムオー株式会社は、「本物を未来に伝えていく。」をパーパスに掲げ、日本におけるパーパス・ブランディングの先駆者として、パーパスを軸とした企業変革のコンサルティングを14年以上にわたり行なっています。クライアントのパーパスを見つけ出し、明確化したパーパスのもとで同じ方向へ進める最適な浸透を伴走し、組織がより一層強いブランドとなるために、パーパス実現への道筋づくりを支援しています。

● お問合せ

エスエムオー株式会社

〒105-6415 東京都港区⻁ノ門1丁目17-1

⻁ノ門ヒルズビジネスタワー15階 CIC Tokyo

Tel：03-6807-3949

email：purpose@smo-inc.com

URL： https://www.smo-inc.com(https://www.smo-inc.com)