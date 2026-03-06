「そのバッグ、自立しますか？」面接でも所作を整えるEXCITECHビジネスバッグ。販売1年で累計2万個を突破し、楽天市場1位を獲得。

株式会社Extage

株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役：野口拳大）が展開するライフスタイルブランド「EXCITECH（エキサイテック）」のビジネスバッグが、販売開始から1年で累計販売個数2万個を突破いたしました。

さらに、楽天市場週間ランキング「ビジネスバッグ・ブリーフケース部門」において1位*を獲得するなど、多くの支持をいただいております。

本製品は、面接や就職活動に寄り添った設計が特長です。履歴書や、14インチPC、小物類を整理しやすい収納構造を採用し、面接の場でも落ち着いて臨めるよう配慮しました。シンプルなデザインで第一印象を整えやすい仕様です。

また、自立構造により床や椅子の横に置いても倒れにくく、面接会場でも扱いやすい設計。

面接時に重要とされる「身だしなみ」を整えるうえで、就活生に寄り添うアイテムとして活用できます。

就職後の通勤や外回り営業にも対応できる収納力と耐久性を備え、就活から社会人生活まで長く使いやすいビジネスバッグとして設計されています。

※楽天市場週間ランキング「ビジネスバッグ・ブリーフケース部門」1位（2026/2/18集計時点）

■楽天市場1位。選ばれるには、理由がある。

EXCITECHビジネスバッグは、「面接で使いやすいバッグが欲しい」という声を反映し、細部までこだわって開発されたモデルです。多くの就活生から支持を集め、面接や説明会、インターンなど幅広いリクルートシーンで選ばれています。

■EXCITECHビジネスバッグがユーザーのニーズに応える3つの特長

１.自立設計でスマートな印象をキープ

「安定感のあるバッグが欲しい」という声をもとに、荷物が多い日でも自立しやすい構造を採用。床や椅子の横に置いても形を保ちやすく、面接や商談の場でも所作を整えやすい設計です。

２.整理しやすさを追求した11の収納

「ノートPCや資料、小物まで整理して持ち運びたい」という声に応え、計11の収納スペースを配置。ストレッチ性のあるポケットで出し入れをスムーズに行いやすく、中央のボタン式仕切りは取り外し可能。用途に応じて内部レイアウトを調整できます。

３.撥水性で突然の雨にも対応

JIS規格（L 1092）準拠の撥水テスト済み素材を採用し、大切な荷物を守りやすい仕様に。日常使いでも安心感のある設計です。

■商品詳細

EXCITECH ビジネスバッグ

価格:\4,990

サイズ: 縦:約27.3cm×横:約37.5cmx幅:約9cm （持ち手）約12cm

素材: 表面生地 オックスフォード/裏面生地 ポリエステル

本体重量: 約780g （ショルダーベルトを含まない）

カラー: ブラック

取扱店: Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング

販売日: 2024年1月4日

商品ページ: Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKS8QCZH?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_2SR6W4FQD95FV564E10E&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_2SR6W4FQD95FV564E10E&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_2SR6W4FQD95FV564E10E) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/exci-businessbag-001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/excitech/exci-businessbag-001.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title)

■EXCITECHについて

EXCITECH（エキサイテック）は、株式会社Extageがプロデュースするブランドの一つです。

弊社がプロデュースする多数のブランドの中でも、EXCITECHは日々の生活に欠かせないアイテムを開発するだけにとどまらず、「あると出かけたくなる」というあなたのモチベーションそのものをプロデュースすることに特化しております。これまで、ビジネスリュック、キャリーケース、圧縮ポーチ、ペルチェベストなど生活を彩るような外で活動するあなたの支えとなる商品を楽天市場、Amazonなどの大手ECサイトでプロデュースし、その多くをベストセラー商品にまで導いて参りました。

我々は、今後もあなたの「出かける」のモチベーションを生み出す力になれるよう、日常に快適な環境を提供してまいります。

■販売パートナー企業を募集します

現在、ECモールでの展開をはじめ、卸売企業や外資系ECモールなどとの販売に関する協議・検討を進めております。

今後の本格展開に向け、スーパー、バラエティショップ、ホームセンター、家電量販店など、販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

EXCITECHブランドの世界観や商品特長を活かした商品展開・販促施策のご提案も可能ですので、

本製品にご関心をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F