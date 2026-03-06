出展申込受付中！施設園芸・植物工場の展示会『施設園芸・植物工場展2026(GPEC)』が2026年7月に開催！

アテックス株式会社

GPECは施設園芸・植物工場分野における専門展示会です。2年に1回開催され、初開催から9回を数える本展示会は例年、業界をリードする主要メーカーが参加し、生産者の抱える課題に対する解決策を提示します。日本を代表する施設園芸・植物工場のイベントとして国内外に比類ない施設園芸技術の発信の場となります。

出展申込受付は2026年3月31日(火)までとなっていますので、出展をご検討の場合は、お早めに事務局までご連絡ください。

展示会の詳細をみる :https://www.gpec.jp/

施設園芸・植物工場に携わる生産者 農業の新規参入希望者が数多く来場

本展は園芸資材メーカー、販売会社を中心に構成される（一社）日本施設園芸協会が主催する、業界での知名度と生産者への動員力を持った展示会です。施設園芸の農閑期となる7月に開催し、前回は16,261名の来場者(うち4割が農業生産者の来場)を獲得しています。また、会期中に来場者との商談があった出展者は8割を超え、出展製品・サービスのエンドユーザーへの効率的なPRを後押しします。

最新の出展者情報を読む :https://www.gpec.jp/pdf/gpec_2026_news.pdf

業界に変革をもたらすスタートアップ企業を応援！

施設園芸・植物工場にかかわる製品・技術・サービスを保有している設立10年未満の会社を対象とし、「スタートアップ出展プラン」をご用意しています。スタートアップ企業・団体の皆さまのご参加をお待ちしております。枠数は残り僅かとなっておりますので、ご検討の場合はお早めに事務局までご連絡ください。

相互に関連性の高い展示会を同時開催！

アクアポニックスと陸上養殖における最先端の製品や技術、サービスが一堂に集まる専門展示会同時開催展の詳細をみる :https://www.gpec.jp/aqua/

出展申込受付は2026年3月末までとなっております。出展をご検討の場合は、お早めに事務局までご連絡ください。

主催：一般社団法人日本施設園芸協会

共催：アテックス株式会社

