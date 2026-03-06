ADI代表・木本啓紀とママ投資家ちょる子氏の全4回対談動画が、幻冬舎ゴールドオンライン公式YouTubeチャンネルにて順次公開

株式会社アーキテクト・ディベロッパー

株式会社アーキテクト・ディベロッパー(本社:東京都中央区銀座、代表取締役社長:木本 啓紀、以下「ADI」)は、元手240万円を3億円に増やした実績を持つママ投資家・ちょる子氏との特別対談動画「株式投資家目線で不動産業界をどう見ているのか？」を、幻冬舎ゴールドオンライン公式YouTubeチャンネルにて全4回シリーズで順次公開します。第1回は2026年2月27日（金）より公開中です。

■対談の概要

全4回シリーズの第1回となる今回は、「不動産企業」を投資家はどう評価しているのか、また、IPO時の情報の非対称性に対する課題感などを、ちょる子氏と木本が投資家と企業それぞれの立場で語り合いました。第2回以降もさらなる議論が続きます。

■動画の概要

■ちょる子氏 プロフィール

親の影響を受け、2011年に240万円から株主優待を目当てに株式投資をスタート。2019年から育児休暇をきっかけに、大型株のスキャルピングやスイングトレー ドを開始。 職場復帰後の2022年に資産1億円を達成。2024年には資産2億円を突破した30代の兼業投資家。育児に励む2児のママでもある。 育児と仕事、そして投資のバランスを取りながら、日々奮闘中。趣味は爆損芸。

