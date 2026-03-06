2026年3月10日（火）開催ウェビナー「EC×AIの最前線」に株式会社on the bakery 代表・井戸 裕哉が登壇

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、「株式会社これから」主催の無料ウェビナー「＼AIで切り拓く、次世代のEC施策とは？／EC×AIの最前線～EC運営・人材活用・AI広告・AIガチャ～」（2026年3月10日（火）13:00～15:30）にて、代表取締役 井戸 裕哉（いど ひろや）が登壇することをお知らせします。

AI活用が進むEC市場の最新動向を踏まえながら、「施策を打って終わりにしない」オンラインガチャの設計法と、実際に売上につながったEC・店頭事例を具体的に解説します。

ウェビナー概要

- イベント名：＼AIで切り拓く、次世代のEC施策とは？／EC×AIの最前線～EC運営・人材活用・AI広告・AIガチャ～- 開催日時：2026年3月10日（火）13:00～15:30- 開催形式：Zoomウェビナー（オンライン配信）- 参加費：無料（事前登録制）詳細・予約はこちら :https://corekara.co.jp/seminar/20260310seminar/?utm_source=onthebakery&utm_medium=mail&utm_campaign=20260310_seminar

※参加無料・途中入退室可

※お申込み時、フォーム項目の「セミナーを知ったきっかけ」では、「株式会社on the bakery」を選択してください。

当社登壇内容

- 登壇枠：第4部｜14:30～15:00｜株式会社on the bakery- 講演タイトル：「【売上が即時アガります】オンラインガチャのEC・店頭事例を公開！」

講演では、オンラインガチャを活用した施策の「設計の勘所」を、EC・店頭それぞれの活用シーンに落とし込みながら紹介します。施策を打って終わりではなく、成果に繋げるための考え方・作り方を、実務視点でお伝えします。

このような方におすすめ

本件に関するお問い合わせ先

- 2026年の市場変化（AI・EC）を踏まえた打ち手を探しているEC事業者の方- 業務効率化だけでなく、売上アップに直結する具体施策を知りたい方- EC施策の企画が属人化しており、再現性ある仕組みにしたい方

株式会社on the bakery

担当：佐藤

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特徴で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の効果と特徴

クロワッサンの詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/