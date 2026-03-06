【期間限定】宣伝会議、オンライン研修チケットを最大91％OFFで提供

申込後すぐ社内教育を開始。400講座から必要な分だけ受講可能

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、企業のマーケティング・広報・クリエイティブ・DX人材育成を支援するオンライン研修サービス「宣伝会議スタンダードトレーニング」において、オンデマンド講座400本以上を受講できる研修チケットを、期間限定で1講座あたり最大91％割引にて提供するキャンペーンを開始しました。

研修企画や講師手配が不要で、申込後すぐに社内教育を開始できる「使い切り型」研修パッケージとして、部署横断のスキル標準化とリスキリング推進を支援します。

■企業の実務に直結するオンデマンド研修「宣伝会議スタンダードトレーニング」とは

マーケティング、広報、DX、AIなど幅広いテーマの400講座以上から必要な講座を選び、すぐに受講を開始できます。研修設計や講師調整が不要なため、導入準備の工数を削減できます。

部門ごとに異なる教育を、全社で標準化しやすい設計です。本キャンペーンでは研修チケットを活用することで、期間限定で、1講座あたり最大91％OFFで受講できるようになります（※）。研修費の最適化と人材育成の両立を目指す企業に適しています。

※通常受講料が最大59,000円の講座を、チケット1000枚プラン（チケット1枚単価5,000円）で受講した場合。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/info/standard-training-campaign-20260323/

☑️なぜ今か

- DX・AIの浸透により、職種横断でのリスキリングが急務- 人的資本経営の観点から、教育投資の可視化と成果が求められている- 一方で、研修の企画・運用工数が確保できない企業が増えている

☑️本研修のポイント

- 最大91％OFFで研修投資の費用対効果を高められる- 400講座以上から必要な内容だけ選べ、部署横断で標準化しやすい- 研修設計・講師調整不要で、申込後すぐに学習を開始できる

☑️このような方におすすめ

- 人事・人材開発部門で、研修の企画運用を効率化したい企業- マーケ／広報／DX推進部門で、実務直結のスキルを強化したい企業- 新入社員～中堅まで、全社の基礎力を一気に底上げしたい企業

≪研修概要≫

キャンペーン名：期間限定キャンペーン スタンダードトレーニング

実施形式：オンデマンド講座 チケット1枚で1講座1名で、受講できます

受講対象：マーケティングや広報、クリエイティブの講座が受講できます

お申し込み〆切：2026年 3月23日(月)まで

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/info/standard-training-campaign-20260323/

▶活用シーン

▶受講講座(一部抜粋)

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社宣伝会議 スタンダードトレーニング事務局

電話：03-3475-3010

メール：training@sendenkaigi.co.jp