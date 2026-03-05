文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1139号〈WBC2026完全ガイド　侍ジャパンを見よ。〉が3月5日（木）発売！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1139号〈WBC2026完全ガイド 侍ジャパンを見よ。〉を、3月5日に発売します。

■Number1139号 担当デスク・田村航平のコメント

前回のWBC優勝から３年の間に、大谷翔平選手とドジャースの活躍によって読者の皆さんのメジャーリーグ熱が高まり、知識も増していることを実感しながら、日々、雑誌を作っていました。

そこで、今号では「WBC2026完全ガイド＆出場全20カ国選手名鑑」と銘打ち、侍ジャパンだけでなく、優勝を争うであろうアメリカ（メンバーは超豪華だけど本当に強いのか？）、ドミニカ共和国（グループチャットで既読スルーにめげずに挨拶し続けるペルドモ選手）、何名かのメジャーリーガーが加入を認められなかった保険問題（ロハス選手が内幕を明かしてくれました）といった海外事情に、東京ドームで戦うプールＣのチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコの読み物も充実させています。

もちろん、侍ジャパンの主要選手も取り上げています。

大谷選手はなぜ、こんなにもWBCに意欲的なのか――その理由を、小誌で大谷選手をインタビューし続けている石田雄太さんが、本人の言葉を用いて書いています。また、佐藤輝明選手＆森下翔太選手の阪神コンビは、特別に日本代表ユニフォームで写真撮影に応じてくれました。日本ハムの伊藤大海投手と北山亘基投手も、それぞれ師と仰ぐダルビッシュ有投手と山本由伸投手について語ってくれています。

３月６日、連覇を懸けた侍ジャパンのWBCが始まります。観戦のお供に、ぜひお読みください。

『Sports Graphic Number』 1139号

WBC2026完全ガイド 侍ジャパンを見よ。

【CONTENTS】

SPECIAL FEATURES

［世界一の原風景］文◎石田雄太

大谷翔平「憧れ続けたWBC」

［連続インタビュー１.］文◎佐井陽介

佐藤輝明＆森下翔太「虎視眈々と」

［連続インタビュー２.文］◎酒井俊作

伊藤大海＆北山亘基「我以外、皆、我が師」

［常勝軍団の屋台骨］文◎田尻耕太郎

近藤健介＆周東佑京「探し求めた理想の打撃」

［投手コーチから見た成長］文◎米虫紀子

山本由伸＆宮城大弥「あの頃とは異なる立場で」

［自責の念を語る］文◎前原淳

鈴木誠也「30本、100打点はもう忘れたい」

［三冠王の覚悟］文◎生島淳

村上宗隆「逆風に立ち向かえ」

［ボストン密着記］文◎カルロス山崎

吉田正尚「できることを極限まで」

［辞退選手が激白］文◎丹羽政善

WBCを翻弄した保険問題

［捕手枠争いの結末］文◎佐井陽介

坂本誠志郎「3/4の重みを噛みしめて」

［指揮官の肖像］文◎鷲田康

井端弘和に視えるもの

［鳥谷敬が説く］文◎佐井陽介

第6回大会 6つの論点

［出場全20カ国］文◎世界の野球

WBC選手名鑑

［徹底検証］文◎小西慶三

アメリカは本当に史上最強なのか

［潜入ルポ］文◎及川彩子

ドミニカ共和国の隠れた重要人物

［球界通が明かす］文◎酒井俊作

チャイニーズ・タイペイ「剛腕を生む2つの河」

［宿敵の現状］文◎慎武宏

韓国「名誉のための現実直視」

［元スコアラーの分析］文◎酒井俊作

オーストラリア「不気味なデータ巧者」

［ノンフィクション］文◎斉藤佳輔

チェコ「奇跡を創り出す方法」

REGULARS

［隔号新連載 第2回］文◎鈴木忠平

鼓動 カープと広島の2026年「異邦人たちの戦い」

［隔号連載・熱血修造一直線］

松岡修造「選手の生き様を映し出す舞台装置、五輪がもう待ち遠しい！」

［第1回の授賞式を終えて］

Number SPORTS OF THE YEAR 2025 レポート

高橋峻也×横山温大 障害は「壁」ではなく、挑戦への「扉」

FACE

佐藤龍之介（サッカー）

SCORE CARD INTERVIEW

［BASEBALL］文◎石田雄太

大関友久（福岡ソフトバンクホークス） 感覚の緻密な言語化で目指す理想は「魂の投球」

［OLYMPIC ROAD］文◎矢内由美子

佐藤綾乃（スピードスケート） パシュート金銀銅の立役者、ミラノで涙々のラストレース

［SUMO］文◎佐藤祥子

朝乃山 初場所で再々入幕の勝負師。星ひとつ二桁に届かず雪辱誓う

［SHOGI］文◎大川慎太郎

山崎隆之 1年で「鬼の住処」を抜けて。幸運の裏にある「粘り強く」

BEYOND THE GAME

藤島大「ボズウェルの精神と技法」

海外の現場から

MLB 文◎四竈衛

NBA 文◎宮地陽子

F1 文◎尾張正博

次号予告＆編集後記／Number Sports Academy PGAジュニアリーグ センコーグループカップ案内

CATCH THE NEWS

■媒体情報

雑誌名：『Sports Graphic Number』1139号

発売日：2026年3月5日（木）※首都圏基準

特別定価：980円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■ 『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している