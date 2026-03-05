” 時間は香りで計る時代に?! ” 新感覚のお香「唱える -TONAERU- 」にジャパンディな香りが新登場

ABRACADABRA

2026年3月5日

ABRACADABRA（アブラカダブラ）

時間は香りで計る、タイミングよく燃え尽きるお香。



～唱える -TONAERU-30分間のおまじない～

唱える-TONAERU -

バンコク生まれのフレグランスブランドABRACADABRA（アブラカダブラ）は、新感覚のお香セット「唱える-TONAERU- 30分間のおまじない」から新しい香りジャパンディシリーズを発売します。

仕事に勉強、家事や育児、忙しい毎日の時間管理。

スマホを使うと別のことに気が散ってしまいスワイプしている現代人に”見えない感覚”で時間を計る体験を提案いたします。

お経の読経時間から着想を得た体験型のお香セット

唱える-TONAERU- ウッド

お経の読経時間は、一般的に15分から40分。お経の時間を計るため、江戸時代からお線香やお香が活用されてきました。燃え尽きる時間が一定であることを利用し、お寺での読経や座禅の目安として「線香一本分」という単位が用いられていました。



アブラカダブラが生み出したお香「唱える-TONAERU-」は、この江戸時代から続く習慣を現代風にアレンジした体験型のお香です。

30分間という燃焼時間の中で、それぞれの香りが持つおまじないを唱え燃え尽きるのを感覚で体験できます。

新感覚のお香セット 唱える-TONAERU- 商品概要

唱える-TONAERU-お香とお香立てセット全６種類唱える-TONAERU-お香とお香立てセット

アブラカダブラのジャパンディーな香り

日本の和の要素、スギや緑茶と北欧のナチュラルなウッドや森林が融合した上品で香水の様な香りは、お香がはじめての方や新居祝いのギフトにもおすすめです。

フレッシュグリーンティー 新緑茶の香り

Fresh Green Tea （新緑茶）

種類：⑴ お香とお香立てのセット Fresh Green Tea（新緑茶）

淹れたての茶葉。立ちのぼる湯気。茶葉のほろ苦さの中に温かみを感じる香り

価格：\5,830(税込) 内容：お香30本（14 cm）お香立て1個

ウッド スギやヒノキを連想する香り

Wood（ウッド）

種類：(2) お香とお香立てのセット Woods（ウッド）

大きな森の中で立ち止まり、白檀の力強い香りに目覚める。スギやヒノキを連想する香り。

価格：\5,830(税込) 内容：お香30本（14cm）お香立て1個

バンブーデュー 竹林の空気に触れる香り

Bamboo Dew（バンブーデュー）

種類：(3) お香とお香立てのセット Bamboo Dew

竹から滴る雫、清涼感の中に青々しい竹林の空気に触れる時。澄んだ空気をイメージする香り。

価格：\5,830(税込) 内容：お香30本（14cm）お香立て1個

お香立てのデザインには、唱えるのテーマ”唇”

お香立て

唇がモチーフのお香立ては、置くだけで絵になるアートの様なデザイン。お香を楽しむ時間をさらに特別なものにしてくれます。また、お香立ては、一点一点ハンドメイドになり、制作時のピグメント（色付け用素材）の酸化の仕方により完成時の重さや色に個体差があります。

お香立て



お香立ての素材には、人体と環境に優しいVOC ・有機溶剤フリーな新素材ジェスモナイトを使用しております。

見えない感覚で時間を計る体験はいかがでしょうか？さぁ唱えましょう。

ABRACADABRA（アブラカダブラ）について

ブランドロゴ

ABRACADABRA（アブラカダブラ）とは、お守りに刻印された際、治療力を持つ魔法として古くから世界中で使われてきた呪文の言葉です。スパイスとハーブの街として栄えたバンコクの街角で生まれた小さなお店が始まりです。魔法やおまじないをキーワードに世界にひとつだけの香りのアイテムを販売するフレグランスブランドです。

その他の商品情報

