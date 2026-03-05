「正解」ではなく「納得」のキャリアを。女性の等身大の葛藤と価値観に向き合うワークショップ、2026年4月11日開催決定！

株式会社ソルビス

働く女性のライフプランやキャリアを多角的に支援する株式会社ソルビス（本社：東京都世田谷区、代表取締役：玉村優佳）は、自分自身の「価値観」を言語化し、後悔しないキャリア選択をサポートする女性向けセミナー＆ワークショップを、2026年4月11日（土）に開催いたします。

本イベントは、SNSやWeb検索では決してヒットしない、働く女性たちの「等身大のリアルな葛藤」を共有。自分自身の価値観を浮き彫りにするワークショップを通じ、ライフステージの変化に左右されない「私らしい働き方」を再定義する場を提供します。

【イベントの背景】

■ 検索エンジンには載っていない「個人の真実」が必要な時代へ

現在、Webメディアには「成功するキャリア」や「効率的な転職術」といった情報が溢れています。しかし、いざ自分の人生に当てはめようとすると、言葉にできない不安やライフイベントへの懸念により、既存の情報だけでは解決できない「キャリアの迷子」が生じているのが現状です。

本イベントは、単なるスキルアップや転職ノウハウの提供ではありません。参加者自身が「自分の本当の価値観」を見つめ直すワークに加え、現役で働く女性たちの「建前なしの、生々しい本音」を届けることで、一人ひとりが自分にとっての「納得感」を見つけるための場として企画されました。

【本イベント3つの特徴】

1. 検索しても出てこない「働く女性の生々しいリアル」が飛び交うトーク

登壇者がこれまでに直面した壁、妥協したこと、それでも譲れなかったこと。キラキラした成功体験だけではない、調べても出てこない「ここだけの話」を共有します。

2. 「自分は何を大切にしたいか」を浮き彫りにする価値観言語化ワーク

周囲の期待や社会の評価ではなく、自分自身の内面にある「価値観」を抽出する独自のワークショップを実施。キャリアを「選びなおす」ための判断軸を明確にします。

3. 「キャリアの選びなおし」をポジティブに捉えるマインドセット

多様なキャリアを持つゲスト登壇者をお招きし、働き方やキャリアの分岐点、価値観などリアルなクロストークを行います。「今の職場に居続けるか、辞めるか」という二元論ではなく、副業、フリーランス、社内でのポジション変更など、多様な選択肢をフラットに検討できる視野を広げます。

【ソルビス メッセージ】

「ネットには成功体験ばかり。より当事者性のあるリアルな心情は見えづらい印象」

私たちが今回、このイベントを企画した理由はシンプルです。多くのキャリアセミナーは、成功した後の“綺麗な結果”が語られることが多い印象です。しかし、本当に私たちが知りたいのは、「辞める決心がつかなかった数ヶ月間の葛藤」や「副業を始めた初月の不安」といった、現在進行形の泥臭いプロセスではないでしょうか。

本イベントでは、登壇者が実際に直面した「キャリアの分岐点」での迷いを、当時の感情そのままにお話しします。それは、Google検索では決してヒットしない、一人ひとりの人生に根ざした「一次情報」です。

【イベント概要】

自分の本当の価値観からキャリアを“選びなおす”3時間～女性らしさに縛られず、リアルで多様な働き方を知ろう～

- 開催日時： 2026年4月11日（土）13:00～16:00- 開催方法： 東京都 千代田区 隼町 2-13 US半蔵門ビル 5F- 参加費：（早割～3/31）1,500円｜（通常）2,000円- 定員：45名- お申し込みURL： ht(https://sorubisherbest20260411.peatix.com/view)tps://sorubisherbest20260411.peatix.com/view(https://sorubisherbest20260411.peatix.com/viewkome)※女性限定

主催：株式会社ソルビス／合同会社BeAT HERBEST

株式会社ソルビス

「“やりたい”が叶う世界を実現する」をテーマに、異なる特性や境遇にある人たちが、自分自身を理解し認めた上で、やりたいことに踏み出せる社会づくりに向けた事業を運用。

働く女性向けコミュニティ「sorubis community」を運営しています。“働く”も“生きる”も自分らしくアップデートしていく女性のためのコミュニティです。無料のAMH検査（卵子の数を推定する検査）や、キャリアアドバイザーからのコラムなど、メンバー同士のコミュニケーションはもちろん、様々なサービスや情報をご活用いただけます。

【お問い合わせ先】

株式会社ソルビス 広報担当者

メールアドレス：info@sorubis.co.jp

公式サイト：https://www.sorubis.co.jp/