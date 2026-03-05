テクノブリッジNKEグループ、事業拡大に伴い本社を「TOKYO TORCH常盤橋タワー」へ移転

テクノブリッジNKE株式会社

土木・建築分野で幅広いエンジニアリングサービスを展開するテクノブリッジNKE株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤 雅彦)と、グループ会社である株式会社JASTY(本社：東京都千代田区、代表取締役：永生 洋樹)は、さらなる成長戦略を推進するため、本社オフィスを2026年2月24日(火)より、千代田区大手町2丁目の『TOKYO TORCH常盤橋タワー』へ移転いたしましたのでお知らせします。

【TOKYO TORCH常盤橋タワー外観】※三菱地所提供

■移転の背景と目的

当社グループはこれまで、神田エリアを拠点に「社会インフラ整備事業」「建設DX事業」「人財開発・紹介事業」を展開してまいりました。近年の事業拡大に伴う人員増加を背景に、組織全体の生産性向上と、より安全で利便性の高い就業環境の確保を目指し、今回の移転を決定しました。

■オフィスの特徴

フリーアドレス制を導入し、部署やグループ会社間の垣根を越え、コミュニケーションを促進するためワークプレイスを構築しています。業務に応じて柔軟な連携や、社内の情報共有がスムーズに行える環境を整備いたしました。

また、国内最高水準の耐震性能を備えたオフィスビルを拠点に選定することで、自然災害リスクへの備えを強化しました。社員の安全を第一に考えるとともに、東京駅直結という利便性を活かした通勤負担の軽減や、リモートワークとの併用による柔軟な働き方を推進し、社員がパフォーマンスを発揮できる環境を構築してまいります。

■新オフィス概要

■今後の展望

本社オフィスの移転を契機に、より一層の業務効率化とサービス品質の向上を図り、お客様ならびにお取引先様の期待に応えてまいります。また、本移転は将来を見据えた組織基盤および人財戦略の強化の一環でもあります。安全性・利便性・働きやすさを兼ね備えた拠点環境を整えることで、多様な人財が集い、個々の能力を発揮できる企業文化の醸成につなげてまいります。

『TOKYO TORCH常盤橋タワー』という新たな拠点から、土木・建築業界が抱える課題解決に真摯に向き合い、確かな技術力をもって社会インフラの発展に貢献するとともに、持続的な企業成長を目指してまいります。

■テクノブリッジNKEについて

会社名：テクノブリッジNKE株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH常盤橋タワー27階

代表者：代表取締役 加藤 雅彦

設立：1980年5月15日

URL：https://techno-bridge-nke.co.jp/

■JASTYについて

会社名：株式会社JASTY

本社所在地：東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH常盤橋タワー27階

代表者：代表取締役 永生 洋樹

設立：2021年3月31日

URL：https://jasty-bim.com/