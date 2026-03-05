新代表取締役の就任ならびに新経営体制移行のお知らせ

テクノブリッジNKE株式会社

土木・建築分野で幅広いエンジニアリングサービスを展開するテクノブリッジNKE株式会社(本社：東京都千代田区)は、2026年3月5日(木)付けで、新たに加藤 雅彦が代表取締役に就任することをお知らせいたします。また、これまで代表取締役を務めた田中 宏和は、同日付で退任し、親会社(持株会社)であるSynckey株式会社の代表取締役としての業務に専念いたします。

今回の新体制移行により、Synckeyグループ全体の経営基盤強化と機動的な意思決定を図るとともに、テクノブリッジNKEにおける事業成長の加速と、さらなる顧客価値の向上を目指してまいります。

■異動の内容(2026年3月5日付)

■就任の背景・目的

当社は1980年の創業以来、土木・建築分野のエンジニアリングサービスを通じて社会インフラの発展に寄与してまいりました。

2016年に田中 宏和が代表取締役に就任して以降は、「人財開発・紹介事業」の本格展開や「建設DX事業」の推進など、業界課題を見据えた事業の多角化を加速させ、経営基盤の強化を図っています。

現在、業界が大きな転換期を迎えるなか、さらなる成長に向けて「グループ全体の戦略を担う持株会社(ホールディングス)経営」と「事業会社における迅速な意思決定」の体制をより明確化し、それぞれの専門性を高めていくことといたしました。

今回の新体制移行により、田中 宏和はSynckey株式会社の代表としてグループ戦略の最大化に専念し、テクノブリッジNKEにおいては同業界で長年にわたり事業を牽引してきた豊富な実績と知見を持つ加藤 雅彦が指揮を執ります。この新体制により経営スピードを一段と高め、次世代の社会・産業ニーズに応える企業グループとしてさらなる価値向上を目指してまいります。

【Synckey株式会社 代表取締役 田中 宏和 コメント】

代表就任から10年。橋梁設計から始まった歩みは、エンジニア人財の育成や建設DX、海外事業へと広がり、未来への“苗”は育ちました。この苗を大きな穂へと育て、豊かな実りを分かち合うため、私はグループ経営に専念する決断をいたしました。

これからの挑戦は一社では成し得ません。新代表の加藤には、その卓越した技術力で、エンジニアが真に活躍できる『設計集団としての極み』を追求してほしいと願っています。

今後は、インフラなき幸福はないとの考えから、グループミッションである『幸福な社会の追求』を目指してまいります。100年先を見据え、「技術×インフラ投資」を軸に地域インフラの整備・維持管理に新たな公共の形を築き、次世代へ続く持続可能な社会インフラの実現に貢献できるグループを目指して邁進してまいります。

Synckey株式会社 代表取締役 田中 宏和

＜略歴＞

日本大学理工学部土木工学科卒業後、1997年に株式会社日本構造エンジニアリング(現テクノブリッジNKE株式会社)へ入社。設計部門にて橋梁構造設計業務に従事したのち、2011年取締役、2014年専務取締役、2016年に代表取締役に就任。2018年6月に持株会社Synckey株式会社を設立し、代表取締役を兼務。2026年3月5日よりSynckey株式会社代表取締役としてグループ経営に専念。

【テクノブリッジNKE株式会社 代表取締役 加藤 雅彦 コメント】

このたび、テクノブリッジNKEの代表取締役を拝命いたしました。私は、これまで培ってきた橋梁設計技術を最大の強みとし、今後はグループ各社との強固な連携を通じて、『設計集団としての極み』を追求してまいります。先代が築き上げてきた伝統を確実に継承しつつ、企業としての自立性を一層高め、安定した経営基盤の確立を実現する所存です。

今後は経営の柱として、『基幹事業の深化』『DXの戦略的推進』『国内外における人財育成』の三つを重点施策として推進します。現場の声を反映した実効性の高い変革を通じて、変化し続ける社会のニーズに応え、橋梁技術への誇りを胸に社員一丸となって次なる未来を切り拓いてまいります。

皆様の変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

テクノブリッジNKE株式会社 代表取締役 加藤 雅彦

＜略歴＞

名古屋工業大学土木工学科卒業後、1981年に日本車輛製造株式会社へ入社。1995年に株式会社長大へ入社し、執行役員西日本構造事業部長、取締役上席執行役員構造事業本部長、取締役常務執行役員構造事業本部長を歴任。2025年12月にSynckey株式会社に執行役員として参画。2026年2月にテクノブリッジNKE株式会社の副社長執行役員(Synckey株式会社執行役員兼務)を経て、2026年3月5日付でテクノブリッジNKE株式会社代表取締役およびSynckey株式会社取締役に就任。

■テクノブリッジNKEについて

会社名：テクノブリッジNKE株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH常盤橋タワー27階

代表者：代表取締役 加藤 雅彦

設立：1980年5月15日

URL：https://techno-bridge-nke.co.jp/