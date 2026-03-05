イベント会場検索サイト「VENUE LINK」対象エリアを関西4府県に拡大

株式会社電通ライブ

株式会社電通ライブ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：中邨正人、以下「電通ライブ」）が運営する、イベント会場検索サイト「VENUE LINK（ベニューリンク）」は、2026年3月3日（火）より、新たに関西エリア（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県）の会場情報の掲載を開始いたしました。

「VENUE LINK」は、イベント実施に欠かせない会場調査の効率化・DX化を目指し、2023年7月のサービス開始以来、無料・無制限で利用できるプラットフォームとして展開してきました。

イベントの実施を検討する企業や制作会社など、さまざまなニーズに寄り添い、最適な会場情報をマッチングすることで、「世の中にひとつでも多くの感動体験を生み出すきっかけをつくりたい」という想いから生まれたサービスです。

＜サイトTOP＞

TOPページ(https://venue-link.com/)から、誰でも簡単に検索できるデザイン・UI設計に。様々な条件検索に加え、利用イメージからの検索も可能。

この度、多くのユーザーから寄せられたご要望にお応えし、関西エリアの約150スペースを新たに追加しました。これにより、首都圏だけでなく関西圏でのイベント企画・制作においても、詳細な条件検索やマッチング機能をご利用いただけるようになります。

「VENUE LINK」サイトURL： https://venue-link.com/

対象エリア： 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県

掲載数： 約150スペース（2026年3月3日時点） ※今後も順次追加予定

＜エリア選択画面＞

TOPページ(https://venue-link.com/)の「エリア」選択画面に関西エリアが加わり、首都圏・関西の両エリアを横断した同時検索も可能。

今後も「VENUE LINK」は、イベントに関わるすべての方々にとっての利便性・機能性の向上を追求し、人の気持ちを動かす体験づくりを支えるサービスとして進化してまいります。イベントやスペース領域のあらゆるプランニング、企画・制作の場面で、ご活用ください。本サービスを通じ、引き続きイベント・スペース業界の更なる活性化に貢献してまいります。

「AI時代に、人の気持ちを動かす体験で、未来の原動力をつくる」

電通ライブはイベント・スペース事業を中核に、リアル体験によるビジネス貢献と、社会全体に中長期的な価値を生み出していきます。