長崎スタジアムシティにAI・DX推進の新拠点を開設

SocioFuture株式会社

SocioFuture株式会社（東京都港区、代表取締役社長執行役員 菅原 彰彦、以下「当社」）は、長崎スタジアムシティ内のSTADIUM CITY NORTH（長崎県長崎市）に、AI・DX推進の新たな拠点を2026年8月に開設し、同10月より営業開始予定であることをお知らせいたします。これに合わせ、2026年7月に長崎県および長崎市と立地協定を締結するための調印式を予定しています。新拠点を開設することで当社は技術開発に力を入れるとともに、長崎県における雇用拡大を通じ地域経済の活性化に貢献します。

長崎スタジアムシティ STADIUM CITY NORTH写真提供：長崎スタジアムシティ

当社は、企業理念において「ハイタッチなオペレーションで、もっと優しい社会に。“社会にハイタッチ”」を使命に掲げ、金融・行政・健康の３分野において、先進的なテクノロジーを駆使しながら人に寄り添った（ハイタッチな）サービスを展開しています。この実現に向け、最前線でサービス展開をする重要な拠点を「HOC（ハイタッチ・オペレーション・センター）」と定義し、バックオフィス業務やコールセンター業務などを行っています。

今回新たに開設する拠点は、HOCの業務を基盤としつつ、従来のHOCとは一線を画す、AIやDX推進に特化した新たな旗艦拠点として、「Frontier Creation Center Nagasaki（以下、FCCN）」と名付けました。これにより、当社グループのHOC数は、52となり、長崎県内では、2011年に開設した佐世保HOC（長崎県佐世保市）に次ぐ2拠点目となります。なお、2026年8月の開設および10月の営業開始に向け、長崎県での採用を本格的に開始します。最新設備を備えた長崎スタジアムシティの環境で、先端技術に触れながら働ける場を提供し、IT人材の育成や地域経済の活性化に貢献してまいります。

今後、長崎県、長崎市および長崎県産業振興財団と連携しながら、地元大学や企業との共同研究や人材育成プログラムへ参画することを検討しており、地域のイノベーション創出にも寄与していきたいと考えています。

これに伴って、立地協定を締結するにあたり、長崎県や長崎市からのご支援をいただきながら、長崎県の地域経済の活性化に寄与するIT技術開発と雇用拡大に貢献できるよう努めてまいります。

【新事業所概要】

Frontier Creation Center Nagasaki （フロンティア クリエイション センター ナガサキ）

(１)住所 ：長崎県長崎市幸町7番1号 長崎スタジアムシティ STADIUM CITY NORTH

(２)賃借予定階 ：７階（196.3坪）

(３)雇用計画 ：146人（5年間）

(４)事業内容 ：金融機関向けBPOサービス及びシステム開発

【企業概要】

(１）商号 ：SocioFuture株式会社

(２）代表者 ：代表取締役 社長執行役員 菅原 彰彦

(３）本社所在地 ：東京都港区浜松町一丁目30番5号

(４）資本金 ：4億8,000万円

【本件の問い合わせ先】

SocioFuture株式会社 人事総務本部 コミュニケーション＆ナレッジ部 広報課

TEL：03-5405-1262 mail：mls_koho@scft.co.jp ※平日午前9時から午後5時30分

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。