システムサポート、Celonis国内最高位の「Platinum Partner」認定を取得

株式会社システムサポート（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：東 祥貴、以下STS）は、プロセスインテリジェンスのグローバルリーダーであるCelonis株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 村瀬 将思、以下Celonis）の「Celonisパートナープログラム」（以下、パートナープログラム）において、2026年2月付で日本国内最高位の「Platinum Partner」に認定されたことを発表しました。

STSは、2022年3月にCelonisとパートナー契約を締結し、Celonis製品の導入・運用支援サービスを開始しました。これまで、エンジニアを積極的に育成し、専門的知識の習得や技術力向上に取り組むとともに、Celonisの提供するソリューションを社内導入することで得られたリファレンスやノウハウを展開して、顧客の業務プロセス可視化、改善機会の発見および価値創出によるビジネス実行力の最大化を支援してまいりました。

今回のPlatinum Partner認定にあたっては、STSが顧客への業務プロセスの可視化実績およびその結果としての価値創出の成功事例を積み上げてきたことが高く評価されました。さらに、STS自社内でCelonisを活用して自社のビジネス改革を実践している点や、Expert Badge取得のべ79名、Master Class認定のべ14名という高い専門性を備えた体制、さらにはCelonisとの協同による機会創出という多角的なカテゴリにおいて、パートナープログラムの評価基準を高い水準で満たしたことが認定の決め手となり、2026年2月からPlatinum Partnerに認定されました。

今後STSはクライアントゼロとして、新たにSIerビジネスの中核であるインテグレーションの領域にもCelonisを適用し、業務を強化していくことを計画しています。両社は引き続き、Celonis製品の販売から導入・分析・価値創出・改善実行支援までの一貫したサービス提供を通じて、顧客のビジネス実行力の最大化、真の価値の創出に貢献してまいります。

Celonis株式会社 代表取締役社長 村瀬 将思のコメント

「STS様がこの度、国内最高位の『Platinum Partner』に認定されたことを心より歓迎いたします。STS様は、自社を『クライアントゼロ』としてCelonisを徹底活用し、その実体験に基づいた説得力のあるコンサルティングと確かな技術力で、多くのお客様のDXを成功に導いてこられました。2024年のGold Partner認定からさらなる飛躍を遂げられたSTS様との強力なパートナーシップを通じて、今後も日本企業の皆様がプロセスの力を最大限に引き出し、ビジネス価値を継続的に創出できるよう支援してまいります。」

株式会社システムサポート 代表取締役社長 東 祥貴のコメント

「この度Celonis様よりPlatinum Partnerに認定いただきましたこと、大変うれしく存じます。私たちシステムサポートは人材を事業成長の最大の源泉と位置づけ、人材に対する積極的な投資を行い、Celonisの技術においても、プロセスデータの分析とビジネスコンテキストの融合から実現できる、実効性の高い変革と継続的な価値創出をお客様に提供してまいりました。

今後ますます、独立系としてのオープンな立場とユニークな想像力を最大限に生かし、卓越した技術と高度な専門性を用いて、お客様のビジネス課題に寄り添い、お客様の迎える未来を創造するパートナーとして活動してまいります。」

■STSの提供するCelonisソリューション

https://www.sts-inc.co.jp/products/solution_celonis-ems.html

株式会社システムサポートについて

ITシステムの企画から開発、運用・保守をワンストップで提供。データベースやクラウド基盤、ERPパッケージなどの分野での技術力を強みとしています。オリジナルパッケージとしては、建て役者（建築業向け工事情報管理システム）やSHIFTEE（クラウド型シフト管理システム）、就業役者（勤怠・作業管理システム）を開発・販売。お客様のICT環境を支援するサービスを幅広い業界で提供しています。

所在地 ： 〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ9F

代表 ： 代表取締役社長 東 祥貴

URL ： https://www.sts-inc.co.jp

Celonisについて

Celonisは、人々、企業、そして地球のためにプロセスの改善を実現します。プロセスマイニングとAIを搭載したCelonis Process Intelligence Platformは、プロセスデータとビジネスコンテキストを統合し、ビジネスオペレーションの「生きたデジタルツイン」を生成します。Celonisは、世界中の数千社のお客様が自社のビジネスの実態を理解し、パートナーと共にオペレーションのあり方を変革・継続的に改善するインテリジェントなソリューションを構築することで、数十億ドル規模の価値を引き出すことを可能にします。Celonisはドイツのミュンヘンとアメリカのニューヨーク市に本社を構え、世界中に20以上のオフィスを展開しています。

